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Путин обязал Минюст вести реестр СМИ-иноагентов
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Путин обязал Минюст вести реестр СМИ-иноагентов
Война санкций, 11:28
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Путин обязал Минюст вести реестр СМИ-иноагентов

Президент Владимир Путин обязал Минюст вести реестр иностранных СМИ, которые выполняют функции иноагентов в России. Об этом говорится в указе, который опубликован на портале правовой информации.

В указе говорится, что министерство будет вести реестр и других организаций, которые признаны в России иностранными агентами. Среди них реестр представительств иностранных религиозных организаций; иностранных адвокатов и нотариусов, которые работают в России, и др. Минюст будет решать, включить в этот реестр либо исключить из него какое-либо иностранное СМИ.

Указ вступает в силу со дня его подписания — 2 декабря.

Владимир Путин 25 ноября подписал закон, согласно которому иностранные СМИ, работающие на территории России, можно признавать иноагентами. Законопроект был одобрен Госдумой 15 ноября и Советом Федерации — 22 ноября.

«Стигма для медиа»: кому и чем грозит закон о СМИ-иноагентах
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Главным критерием для применения нового закона является наличие иностранного финансирования. Под действие закона могут попасть «Голос Америки», «Радио Свобода» и другие СМИ, спонсируемые из-за границы.

Закон об иноагентах в России приняли, после того как Минюст США в сентябре обязал обслуживающие российский телеканал RT America компании зарегистрироваться в качестве иностранного агента.

Теги: Владимир Путин , Минюст России , СМИ-иноагенты
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