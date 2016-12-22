«Радио Свобода» отреагировало на внесение в список иноагентов в России

Президент «Радио Свобода»/Свободная Европа» Том Кент прокомментировал внесение в список иностранных агентов в России. Видео с его обращением опубликовано пресс-службой ​«Радио Свобода».

Кент подтверждает, что руководство радиостанции осведомлено о решении российского Минюста внести его в список иноагентов. Это, по его словам, накладывает ряд ограничений на работу компании в России. В то же время он подчеркнул, что «природа этих ограничений пока неизвестна».

«Мы поддерживаем связь с министерством и российскими властями. При этом мы намереваемся продолжить нашу журналистскую работу для того, чтобы предоставлять точную и объективную информацию нашей русскоязычной аудитории», — рассказал он.

Закон о признании СМИ, имеющих зарубежное финансирование, иностранными агентами был подписан президентом Владимиром Путиным 25 ноября. Вести их реестр должен Минюст. В список иностранных агентов по решению министерства были внесены «Голос Америки», «Радио Свобода», «Настоящее время», «Татаро-башкирская служба Радио Свобода», «Сибирь.Реалии», «Idel.Реалии», «Фактограф», «Кавказ.Реалии» и «Крым.Реалии». Для СМИ-иноагентов из США депутаты уже предложили запретить работу в Госдуме в ответ на лишение российского телеканала RT аккредитации в конгрессе США.