Россия направит в Аргентину самолет для поисков пропавшей подлодки

Россия направит в Аргентину самолет для помощи в поисках пропавшей аргентинской подводной лодки San Juan, сообщает телеканал Todo Noticias.

Направить самолет распорядился президент Владимир Путин. По информации телеканал, Москва направит самолет «Антонов», грузоподъемность которого составляет 150 т.

Накануне, 23 ноября, министр обороны Сергей Шойгу распорядился отправить на поиски подлодки San Juan океанографическое судно «Янтарь». Оно оборудовано двумя глубоководными аппаратами, позволяющие проводить обследования на глубине до 6 км.

Дизельная подводная лодка ВМС Аргентины San Juan с 44 членами экипажа на борту перестала выходить на связь 15 ноября. Она совершала переход между портами южной и центральной части страны. В поисках субмарины уже принимают участие США, Великобритания, Чили и Бразилия.

20 ноября CNN сообщила об обнаружении сигнала в районе исчезновения подлодки, однако затем в ВМС Аргентины заявили о его «биологическом» характере. 22 ноября самолет ВМС США зафиксировал на глубине 70 км новый сигнал, зона поиска была расширена, а к месту его источника (в 300 км от берега) отправились аргентинские военные корабли. На следующий день в районе поисков была обнаружена «гидроакустическая аномалия». Позднее аргентинская сторона уточнила, что данная аномалия может говорить о подводном взрыве.

23 ноября ВМС Аргентины заявили о «критической ситуации» в поисках подлодки: по расчетам, в случае, если экипаж еще жив, его запасы кислорода подходят к концу.





