ВМС Аргентины заявили о «критической ситуации» в поисках подлодки

В поисках пропавшей в Атлантике подлодки San Juan сложилась «критическая ситуация». Об этом, как передает La Nacion, заявил официальный представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби.

Он подчеркнул, что времени на то, чтобы найти подводников живыми, в том случае, если их подлодка утонула, остается критически мало. «Мы находимся в критической ситуации и счет идет на часы», — рассказал Бальби. Как поясняет издание, в том случае, если подлодка остается на дне океана, запасы кислорода у 44 моряков на борту уже подходят к концу.

Сейчас спасателям удалось проверить более 500 тыс. кв км. водной поверхности на предмет наличия следов подлодки, однако эти поиски ни к чему не привели. Однако накануне ВМС Аргентины сообщили, что в том районе, где в последний раз выходила на связь подлодка, была зафиксирована гидроакустическая аномалия. На поиски в этом районе уже были направлены несколько судов.

Аргентинская подлодка San Juan, на борту которой находятся 44 моряка, перестала выходить на связь 15 ноября. Ее поиски ведутся в южной Атлантики, на расстоянии до тысячи километров от побережья страны. Помощь в поисковой операции Аргентине оказывают 13 стран, в том числе США, Бразилия, Великобритания и Чили. В поисках задействованы 4 тыс. человек и около 30 самолетов и судов. Свою помощь в поисках субмарины предложила и Россия. В разговоре с президентом Аргентины Маурисио Макри Владимир Путин сообщил о планах направить в район поиска российское океанографическое судно.