Принятые за шумы от подлодки звуки Аргентина назвала «биологическими»

Пропавшая аргентинская подводная лодка не является источником шума, который зафиксировали на юге Атлантики 20 ноября. Об этом на пресс-конференции заявил представитель Военно-морских сил Аргентины Энрике Бальби, сообщает аргентинское издание Clarin.

«Шум был проанализирован, он не мог исходить от подводной лодки», — отметил он. Балби добавил, что у записанного шума «может быть биологическое происхождение».

Накануне, 20 ноября, Энрике Бальби сообщил, что аргентинские военные начали изучать запись звуков, которые были зафиксированы в 360 км от полуострова Вальдес, расположенного на атлантическом побережье Аргентины.

Ранее CNN со ссылкой на офицера ВМС США, знакомого с ходом поисково-спасательной операции, сообщал, что шумы выявили сонарные системы двух позволяющих обнаруживать подводные объекты кораблей. Собеседник телеканала предположил, что звуки могли издавать члены экипажа подлодки.

Дизельная подлодка San Juan TR-1700, на борту которой находятся 44 человека, перестала выходить на связь 15 ноября. Лодка следовала из южного порта Аргентины Ушуая в порт Мар-дель-Плата в центральном регионе страны.

Последнее известное ее местонахождение — в 432 от южного атлантического побережья Аргентины. В поисках стране помогают отряды США, Чили, Великобритании, Бразилии и авиация NASA.