В зоне поиска пропавшей подлодки обнаружили «гидроакустическую аномалию»

В зоне поиска пропавшей субмарины San Juan была зафиксирована гидроакустическая аномалия, сообщил представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби. Военные рассчитывают, что она может быть связана с положением подлодки, передает La Nacion.

По словам Бальби, шумы неизвестного происхождения были замечены в прошлую среду, в день пропажи подлодки. Военные обратили на них внимание в связи с поисками субмарины. Источник аномалии находится примерно в 30 милях от последнего зафиксированного местоположения San Juan. Шумы были замечены через четыре часа после того, как подлодка передала свое последнее сообщение.

Представитель ВМС Аргентины сообщил, что в район, где были зафиксированы шумы, были направлены несколько кораблей. При этом Бальби подчеркнул, что участники операции по спасению моряков не намерены в связи с этим уделять меньшее внимание другим зонам поиска.

​Подлодка San Juan перестала выходить на связь 15 ноября. Ее поиски ведутся в районе южной Атлантики. Помощь в поисковой операции Аргентине оказывают 13 стран, в том числе США, Бразилия, Великобритания и Чили. По данным La Nacion, сейчас в поисках задействованы 4 тыс. человек и около 30 самолетов и судов.

Свое предложение о помощи Аргентине направила и Россия. Президент Владимир Путин в разговоре со своим аргентинским коллегой Маурисио Макри предложил отправить в зону поисков российское океанографическое судно.