ВМС Аргентины сообщили о новом сигнале в районе поисков подлодки

Участвующие в поисках пропавшей аргентинской подлодки ​San Juan морские и воздушные суда засекли радиосигнал в районе поисков. Об этом сообщается в пресс-релизе ВМС Аргентины о результатах операции, опубликованном в Twitter.

Согласно информации аргентинских военных, противолодочный самолет Р-8 ВМС США, участвующий в поисках подлодки, зафиксировал сигналы, похожие на те, что подают субмарины.

По информации газеты Clarin, корабли и самолеты ВМС США обнаружили «тепловое пятно», принадлежащее «металлическому предмету», примерно в 300 км от побережья на глубине 70 м.

Как добавляет издание, в районе вновь обнаруженного сигнала установили новый периметр поиска. Туда отправились аргентинские суда во главе с корветом Drummond.

По информации телеканала Todo Noticias, на случай обнаружения членов экипажа в городе Комодоро-Ривадавиа подготовлена больница.

Предыдущий сигнал в зоне поиска подлодки, об обнаружении которого сообщал CNN 20 ноября, на следующий день был признан имеющим «биологическое» происхождение.

Дизельная подводная лодка ВМС Аргентины San Juan перестала выходить на связь 15 ноября во время перехода из южного порта Ушуая в порт Мар-дель-Плата в центральном регионе страны. На борту субмарины находятся 44 человека.

В поисках подлодки принимают участие США, Великобритания, Чили и Бразилия. Всего, по сообщению ВМС Аргентины, на данный момент в операции задействованы силы семи стран и 4 тыс. человек личного состава.



