Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,31 58,79 EUR Нал. 69,75 69,13 USD Бирж. 58,97 -0,21 EUR Бирж. 69,32 -0,12 USD ЦБ. 59,01 -0,45 EUR ЦБ. 69,40 -0,42 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 8268,79 +171,42 ММВБ 2153,71 -0,10% РТС 1150,66 +0,27% Brent 63,12 +0,57% DJIA 23590,83 +0,69% Nasdaq 6862,48 +1,06% FTSE 7431,86 +0,28%
ВМС Аргентины сообщили о новом сигнале в районе поисков подлодки
Лента новостей
Суд назначил Джабраилову штраф в полмиллиона рублей за стрельбу в отеле 12:49, Общество Президент Чехии раскритиковал сюжет телеканала «Звезда» 12:38, Политика В Кремле пообещали приложить все усилия для защиты Керимова 12:29, Общество Джабраилов признал вину в хулиганстве и попросил суд не портить ему жизнь 12:28, Общество В Кремле назвали тяжелой потерей смерть Хворостовского 12:24, Общество СМИ сообщили о планах ГИБДД упростить легализацию автотюнинга 11:59, Общество 7 советов, как подготовить автомобиль к зиме 11:50, Авто Семья Хворостовского подтвердила его смерть 11:43, Общество Набиуллина отчиталась о динамике индексов «Сельди под шубой» и «Оливье» 11:42, Экономика СК объявил об аресте обвиненного в мошенничестве на 756 млн руб. банкира 11:38, Финансы Президент Киргизии наградил орденами Путина и Маслякова 11:35, Политика Три человека погибли в аварии с маршруткой в Ростовской области 11:28, Общество «Я всегда рушил стереотипы»: каким был Дмитрий Хворостовский 11:25, Фотогалерея  В Якутии обнаружили тело трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу 11:19, Общество Цифровой разрыв: сколько стоит создать «интернет для всех» 11:14, Партнерский материал Самолет ВМС США потерпел крушение у берегов Окинавы 11:13, Общество Российский нападающий оформил хет-трик Горди Хоу в матче НХЛ 11:12, Спорт Сенаторы поддержали закон о СМИ-иноагентах 11:09, Политика Керимов отказался признавать обвинения французской стороны 11:06, Политика Керимову не выдали дипломатический паспорт для поездки в Ниццу 11:03, Политика 10 самых высокооплачиваемых моделей по версии Forbes. Фотогалерея 10:47, Фотогалерея  Мэром Омска впервые стала женщина 10:45, Политика Сечин вновь не пришел в суд и сообщил о своей занятости до конца года 10:43, Общество Новое наземное метро: как МЦД повлияют на рынок жилья 10:42, Недвижимость «Интернет вещей»: считаем, в чем его выгода 10:39, SAP и РБК Адвокат сообщила о недопуске Улюкаева к врачу 10:39, Общество Госдеп прокомментировал фотографию с обнимающимися Путиным и Асадом 10:34, Политика Умер Дмитрий Хворостовский 10:30, Общество
ВМС Аргентины сообщили о новом сигнале в районе поисков подлодки
Общество, 12:50
0
ВМС Аргентины сообщили о новом сигнале в районе поисков подлодки

Участвующие в поисках пропавшей аргентинской подлодки ​San Juan морские и воздушные суда засекли радиосигнал в районе поисков. Об этом сообщается в пресс-релизе ВМС Аргентины о результатах операции, опубликованном в Twitter.

Согласно информации аргентинских военных, противолодочный самолет Р-8 ВМС США, участвующий в поисках подлодки, зафиксировал сигналы, похожие на те, что подают субмарины.

По информации газеты Clarin, корабли и самолеты ВМС США обнаружили «тепловое пятно», принадлежащее «металлическому предмету», примерно в 300 км от побережья на глубине 70 м.

Как добавляет издание, в районе вновь обнаруженного сигнала установили новый периметр поиска. Туда отправились аргентинские суда во главе с корветом Drummond.

По информации телеканала Todo Noticias, на случай обнаружения членов экипажа в городе Комодоро-Ривадавиа подготовлена больница.

Предыдущий сигнал в зоне поиска подлодки, об обнаружении которого сообщал CNN 20 ноября, на следующий день был признан имеющим «биологическое» происхождение.

Дизельная подводная лодка ВМС Аргентины San Juan перестала выходить на связь 15 ноября во время перехода из южного порта Ушуая в порт Мар-дель-Плата в центральном регионе страны. На борту субмарины находятся 44 человека.

В поисках подлодки принимают участие США, Великобритания, Чили и Бразилия. Всего, по сообщению ВМС Аргентины, на данный момент в операции задействованы силы семи стран и 4 тыс. человек личного состава.

 

Теги: Аргентина , поиски , подлодка , сигнал
Главное
Суд назначил Джабраилову штраф в полмиллиона рублей за стрельбу в отеле Общество
Материалы по теме
Принятые за шумы от подлодки звуки Аргентина назвала «биологическими» Общество
CNN сообщил об обнаружении шумов пропавшей аргентинской подлодки Общество
Пентагон направил подводные дроны на поиск пропавшей в Атлантике подлодки Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку