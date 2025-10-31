FT узнала, что поразило США в переговорах Лаврова и Рубио

FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио

«Бескомпромиссные» заявления Лаврова в ходе встречи с Рубио в сентябре вызвали сомнения США в продуктивности переговоров об урегулировании с Москвой, пишет FT. По ее данным, их разговор в октябре был «напряженным»

Марко Рубио и Сергей Лавров (Фото: Fazry Ismail / EPA / TACC)

В США были поражены «непримиримостью» главы российского МИДа Сергея Лаврова во время краткой встречи с госсекретарем Марко Рубио на полях Генассамблеи ООН в сентябре, заявили источники Financial Times, знакомые с ситуацией.

По их словам, «бескомпромиссные» заявления российского министра относительно конфликта на Украине привели к сомнениям у американской стороны по поводу продуктивности переговоров с Москвой об урегулировании.

Кроме того, после «напряженного» телефонного разговора между Рубио и Лавровым в середине октября Вашингтон принял решение отложить саммит лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. По данным FT, после беседы Рубио сказал Трампу, что Москва не проявляет готовности к переговорам. Президент США «не был впечатлен их [России] позицией», добавил собеседник газеты.

Bloomberg ранее писал, что мнение Рубио о том, что Москва существенно не сменила позицию, стало ключевым фактором, повлиявшим на решение Трампа ввести новые санкции в отношении России впервые после возвращения в Белый дом.

Кроме того, на решение об отмене встречи Трампа и Путина в Будапеште повлиял отправленный МИД России документ, в котором были перечислены требования Москвы для завершения конфликта, рассказали три собеседника FT. По их информации, в записке упоминались территориальные уступки, резкое сокращение вооруженных сил Украины и гарантии того, что она никогда не вступит в НАТО. Об отправке подобного документа Москвой до этого сообщал Reuters. В МИД России это не подтверждали.

Трамп и Путин договорились о встрече в Будапеште во время телефонного разговора 16 октября. Однако спустя неделю американский президент объявил, что саммита с президентом России не будет, по крайней мере, пока. «Мне показалось, что мы не доберемся до того места, куда должны были добраться. Поэтому я отменил ее. Но мы сделаем это в будущем», — сказал он.

Как подчеркнул один из собеседников FT, Трамп по-прежнему готов встретиться с российским лидером, «когда и где, по его [Трампа] мнению, может быть достигнут прогресс».

Путин отмечал, что встреча была, скорее, перенесена, чем отменена.