Переговоры России и США⁠,
0

FT узнала, что поразило США в переговорах Лаврова и Рубио

FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио
Сюжет
Переговоры России и США
«Бескомпромиссные» заявления Лаврова в ходе встречи с Рубио в сентябре вызвали сомнения США в продуктивности переговоров об урегулировании с Москвой, пишет FT. По ее данным, их разговор в октябре был «напряженным»
Марко Рубио и Сергей Лавров
Марко Рубио и Сергей Лавров (Фото: Fazry Ismail / EPA / TACC)

В США были поражены «непримиримостью» главы российского МИДа Сергея Лаврова во время краткой встречи с госсекретарем Марко Рубио на полях Генассамблеи ООН в сентябре, заявили источники Financial Times, знакомые с ситуацией.

По их словам, «бескомпромиссные» заявления российского министра относительно конфликта на Украине привели к сомнениям у американской стороны по поводу продуктивности переговоров с Москвой об урегулировании.

Кроме того, после «напряженного» телефонного разговора между Рубио и Лавровым в середине октября Вашингтон принял решение отложить саммит лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. По данным FT, после беседы Рубио сказал Трампу, что Москва не проявляет готовности к переговорам. Президент США «не был впечатлен их [России] позицией», добавил собеседник газеты.

Bloomberg ранее писал, что мнение Рубио о том, что Москва существенно не сменила позицию, стало ключевым фактором, повлиявшим на решение Трампа ввести новые санкции в отношении России впервые после возвращения в Белый дом.

Трамп заявил, что иногда сторонам конфликта нужно дать сражаться
Политика
Дональд Трамп

Кроме того, на решение об отмене встречи Трампа и Путина в Будапеште повлиял отправленный МИД России документ, в котором были перечислены требования Москвы для завершения конфликта, рассказали три собеседника FT. По их информации, в записке упоминались территориальные уступки, резкое сокращение вооруженных сил Украины и гарантии того, что она никогда не вступит в НАТО. Об отправке подобного документа Москвой до этого сообщал Reuters. В МИД России это не подтверждали.

Трамп и Путин договорились о встрече в Будапеште во время телефонного разговора 16 октября. Однако спустя неделю американский президент объявил, что саммита с президентом России не будет, по крайней мере, пока. «Мне показалось, что мы не доберемся до того места, куда должны были добраться. Поэтому я отменил ее. Но мы сделаем это в будущем», — сказал он.

Как подчеркнул один из собеседников FT, Трамп по-прежнему готов встретиться с российским лидером, «когда и где, по его [Трампа] мнению, может быть достигнут прогресс».

Путин отмечал, что встреча была, скорее, перенесена, чем отменена.

Полина Мартынова
Сергей Лавров Марко Рубио Дональд Трамп переговоры
Сергей Лавров
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Марко Рубио
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
