Трамп заявил, что иногда сторонам конфликта нужно дать сражаться

Дональд Трамп (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Президент США Дональд Трамп, оценивая перспективы урегулирования конфликта на Украине, заявил, что иногда стоит позволить сторонам сражаться. Об этом Трамп рассказал на борту Air Force One после вылета из Южной Кореи.

«Мы согласны, что стороны, знаете ли, застыли в противостоянии и сражаются, и иногда, наверное, приходится позволять им сражаться. Безумие», — сказал Трамп.

Ранее американский президент сообщил об отмене запланированной встречи с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште.

Об этом он сказал во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте. «Мы отменили встречу с президентом Путиным. Мне просто показалось, что это неправильно. Мне показалось, что мы не доберемся до того места, куда должны были добраться. Поэтому я отменил ее. Но мы сделаем это в будущем», — пояснил Трамп.

В ответ на это заявление спецпредставитель российского президента по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами отметил, что подготовка к встрече президентов России и США в Будапеште продолжается. Об этом генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил в соцсети X.

Владимир Путин говорил, что его встреча с Трампом перенесена.