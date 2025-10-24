 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

Bloomberg назвал «ястреба», который подтолкнул Трампа к новым санкциям

Bloomberg: оценка Рубио подтолкнула Трампа к санкциям против России
Сюжет
Война санкций
Сюжет
Переговоры России и США
Трамп принял окончательное решение относительно санкций, выслушав оценку Рубио насчет позиции Москвы, пишет Bloomberg. Сам госсекретарь отмечал после ввода ограничений, что США по-прежнему заинтересованы в переговорах с Москвой
ЛУКОЙЛ LKOH ₽5 644 -2,03% Купить
«Роснефть» ROSN ₽389,35 -0,13% Купить
Марко Рубио и&nbsp;Дональд Трамп
Марко Рубио и Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

В течение нескольких месяцев президент США Дональд Трамп сопротивлялся призывам ввести новые санкции против России, полагая, что он может положить конец конфликту на Украине, заключив сделку лично с российским президентом Владимиром Путиным. Однако американский лидер в конечном итоге изменил мнение, в том числе из-за позиции государственного секретаря Марко Рубио, пишет Bloomberg.

Оценку Рубио — «давнего ястреба в отношении России», — что Москва никак существенно не изменила свою позицию, стала ключевым фактором, повлиявшим на решение Трампа, сказали Bloomberg американские и европейские чиновники, знакомые с этим вопросом.

Рубио подтвердил заинтересованность США в переговорах с Россией
Политика
Марко Рубио

Изменение позиции Трампа говорит о расширении влияния Рубио, который совмещает должности госсекретаря и временного советника президента по национальной безопасности, пишет агентство. Поведение Рубио резко контрастирует с более мягкой стратегией в отношении России, которой прежде придерживался спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, отмечает издание.

Признаков того, что Уиткофф, один из самых доверенных приближенных Трампа, утратил свое влияние касательно России или в целом, в настоящее время нет, пишет Bloomberg. Агентство напоминает, что в течение этой недели спецпосланник ездил по странам Ближнего Востока, отслеживая соблюдение режима прекращения огня в секторе Газа, о котором он помогал договориться Трампу.

Однако, по словам источников Bloomberg, переговоры Уиткоффа с Путиным и другими высокопоставленными чиновниками в преддверии августовского саммита президентов на Аляске привели к путанице и возникновению ощущения, что Москва готова пойти на уступки. В итоге работу над новой встречей стал курировать Рубио.

Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли ответила Bloomberg, что ведущая роль при принятии внешнеполитических решений остается за Трампом, в то время как Уиткофф и Рубио работают в единой команде. Она опровергла информацию Bloomberg о путанице, вызванной Уиткоффом, и подчеркнула, что дипломат продолжает работу с Трампом над урегулированием.

О том, что Рубио оказывает прямое влияние на изменение позиции Трампа относительно России, в июле писала и The Telegraph.

США в ночь на 23 октября ввели санкции против крупнейших российских нефтяных компаний — Роснефти и ЛУКОЙЛа. Министр финансов США Скотт Бессент объяснил этот шаг тем, что Путин не был «честен и откровенен» на переговорах по Украине. Американский Минфин, по его словам, ввел ограничения, учитывая «отказ Путина положить конец» конфликту.

По сведениям источников The Wall Street Journal, американский президент рассмотрел три предложенных варианта санкций против России и остановился на среднем по степени жесткости, его решение поддержали Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет. Госсекретарь на фоне санкций против российских нефтяных компаний и отмены встречи Трампа с Путиным в Будапеште (российский президент говорил об отсрочке) заявил о заинтересованности Вашингтона в переговорах с Москвой.

Путин отмечал, что уважающие себя государства никогда не делают ничего под давлением. Москва считает западные санкции незаконными и подчеркивает, что готова к переговорам с Киевом.

Читайте РБК в Telegram.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Марко Рубио санкции против России Дональд Трамп ЛУКОЙЛ Роснефть
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Материалы по теме
Рубио подтвердил заинтересованность США в переговорах с Россией
Политика
NBC узнал подробности разговора Лаврова и Рубио
Политика
Кремль ответил на слова Зеленского о срыве встречи Путина и Трампа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 18:16
Эти 6 методов помогут руководителю самостоятельно оценить кандидатов Образование, 18:16
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Власти Москвы рассказали о планах послать школьников в Африку Город, 18:09
Лукашенко «стало плохо вообще» от отчетов витебских чиновников Политика, 18:07
ПСБ получил награду за лучшую работу инвестиционных консультантов Пресс-релиз, 18:06
ЦБ установил курс доллара на выходные и 27 октября ниже ₽81 Инвестиции, 18:04
МВД не выявило нарушения закона в высказываниях Клаудиньо Спорт, 18:03
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В Минтрансе рассказали о планах реконструкции Канала имени Москвы Город, 18:03
Помилование Чанпэна Чжао и биткоины SpaceX. События недели на крипторынке Крипто, 17:59
Bloomberg узнал, что Италия включит в новый пакет военной помощи Украине Политика, 17:59
В Якутии депутат спросил о штрафе за совет жене не рожать шестого Общество, 17:59
Тайна трех домов. Квест с приключениями РБК и ГАЛС, 17:59
Набиуллина назвала срок окончания перегрева экономики России Экономика, 17:52
В Госдуме подготовили два законопроекта для борьбы с незаконным майнингом Крипто, 17:51