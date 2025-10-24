Bloomberg назвал «ястреба», который подтолкнул Трампа к новым санкциям

Трамп принял окончательное решение относительно санкций, выслушав оценку Рубио насчет позиции Москвы, пишет Bloomberg. Сам госсекретарь отмечал после ввода ограничений, что США по-прежнему заинтересованы в переговорах с Москвой

Марко Рубио и Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

В течение нескольких месяцев президент США Дональд Трамп сопротивлялся призывам ввести новые санкции против России, полагая, что он может положить конец конфликту на Украине, заключив сделку лично с российским президентом Владимиром Путиным. Однако американский лидер в конечном итоге изменил мнение, в том числе из-за позиции государственного секретаря Марко Рубио, пишет Bloomberg.

Оценку Рубио — «давнего ястреба в отношении России», — что Москва никак существенно не изменила свою позицию, стала ключевым фактором, повлиявшим на решение Трампа, сказали Bloomberg американские и европейские чиновники, знакомые с этим вопросом.

Изменение позиции Трампа говорит о расширении влияния Рубио, который совмещает должности госсекретаря и временного советника президента по национальной безопасности, пишет агентство. Поведение Рубио резко контрастирует с более мягкой стратегией в отношении России, которой прежде придерживался спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, отмечает издание.

Признаков того, что Уиткофф, один из самых доверенных приближенных Трампа, утратил свое влияние касательно России или в целом, в настоящее время нет, пишет Bloomberg. Агентство напоминает, что в течение этой недели спецпосланник ездил по странам Ближнего Востока, отслеживая соблюдение режима прекращения огня в секторе Газа, о котором он помогал договориться Трампу.

Однако, по словам источников Bloomberg, переговоры Уиткоффа с Путиным и другими высокопоставленными чиновниками в преддверии августовского саммита президентов на Аляске привели к путанице и возникновению ощущения, что Москва готова пойти на уступки. В итоге работу над новой встречей стал курировать Рубио.

Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли ответила Bloomberg, что ведущая роль при принятии внешнеполитических решений остается за Трампом, в то время как Уиткофф и Рубио работают в единой команде. Она опровергла информацию Bloomberg о путанице, вызванной Уиткоффом, и подчеркнула, что дипломат продолжает работу с Трампом над урегулированием.

О том, что Рубио оказывает прямое влияние на изменение позиции Трампа относительно России, в июле писала и The Telegraph.

США в ночь на 23 октября ввели санкции против крупнейших российских нефтяных компаний — Роснефти и ЛУКОЙЛа. Министр финансов США Скотт Бессент объяснил этот шаг тем, что Путин не был «честен и откровенен» на переговорах по Украине. Американский Минфин, по его словам, ввел ограничения, учитывая «отказ Путина положить конец» конфликту.

По сведениям источников The Wall Street Journal, американский президент рассмотрел три предложенных варианта санкций против России и остановился на среднем по степени жесткости, его решение поддержали Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет. Госсекретарь на фоне санкций против российских нефтяных компаний и отмены встречи Трампа с Путиным в Будапеште (российский президент говорил об отсрочке) заявил о заинтересованности Вашингтона в переговорах с Москвой.

Путин отмечал, что уважающие себя государства никогда не делают ничего под давлением. Москва считает западные санкции незаконными и подчеркивает, что готова к переговорам с Киевом.