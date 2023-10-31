Меликов: перед беспорядками в соцсетях распространили инструкцию для толпы

Власти рассказали о полученных погромщиками в аэропорту инструкциях

Сергей Меликов (слева на первом плане) на территории международного аэропорта Махачкалы (Фото: Муса Салгереев / ТАСС)

Перед массовыми беспорядками в международном аэропорту Махачкалы в соцсетях была распространена инструкция по поведению толпы, рассказал глава Дагестана Сергей Меликов в эфире «Соловьев Live».

«За два часа до приземления самолета в сетях была распространена инструкция по поведению в аэропорту — 19 пунктов», — сообщил глава республики (цитата по «РИА Новости»).

Он отметил, что в числе пунктов были и те, что касались поведения в отношении высказываний и лозунгов, которые могли бы послужить «предметом задержания и возбуждения» уголовного дела.

Меликов уточнил, что в Дагестане продолжают задерживать участников беспорядков. По данным на вечер 30 октября, число задержанных составило 83 человека.

29 октября в аэропорт Махачкалы ворвалась толпа, выбежала на взлетно-посадочную полосу и окружила самолет, прибывший из Тель-Авива, на фоне событий в секторе Газа.

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Следственный комитет завел уголовное дело по статье о массовых беспорядках. По информации МВД, всего установили личности 150 участников погрома.

Президент Владимир Путин заявил, что за беспорядками в Дагестане в том числе стоит «агентура западных спецслужб», распространявшая сообщения «с территории Украины». По мнению российского лидера, представители Украины «под руководством западных покровителей пытаются инспирировать погромы в России».