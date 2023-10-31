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Власти Израиля попросили своих граждан покинуть Северный Кавказ

Власти Израиля попросили своих граждан покинуть Северный Кавказ и не ездить туда
Фото: Рамазан Рашидов / ТАСС
Фото: Рамазан Рашидов / ТАСС

Власти Израиля повысили до максимального — четвертого — уровень опасности для израильтян на Северном Кавказе. Об этом говорится в совместном заявлении Совбеза и МИД страны.

«Высокую степень немедленной угрозы» объявили для израильтян на Северном Кавказе после беспорядков в аэропорту Махачкалы и на фоне продолжающейся операции израильской армии в секторе Газа. Совбез и МИД Израиля призвали граждан избегать посещения Адыгеи, Чечни, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Краснодарского и Ставропольского краев, а также города Минеральные Воды. Тех израильтян, которые уже там находятся, призвали уехать «как можно скорее».

Кроме того, власти рекомендовали гражданам обдумать необходимость поездок за границу и призвали тех, кто уже находится за пределами Израиля, проявлять бдительность и держаться подальше от демонстраций и протестов.

За последние дни на Северном Кавказе произошли несколько антисемитских акций. В Черкесске местные жители вышли на несанкционированный пропалестинский митинг, в Нальчике подожгли строящийся еврейский центр, в Хасавюрте у отеля собралась толпа, искавшая граждан Израиля для их выселения из гостиницы.

В аэропорту Махачкалы вечером 29 октября прошли массовые беспорядки, поводом стало прибытие регулярного рейса из Тель-Авива. Посол Израиля в России Александр Бен Цви рассказал, что на борту самолета, прибывшего в Дагестан, были люди как с двойным гражданством, так и только с израильским или российским. Среди пассажиров были в том числе дети, которые летали в Израиль на лечение от рака.

«Они все попали в эту ужасную ситуацию. К счастью, с ними ничего не случилось — все они были вывезены и уже не находятся в Махачкале», — рассказал Бен Цви.

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Израиль опасность Северный Кавказ евреи Махачкала беспорядки
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