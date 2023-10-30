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В ходе беспорядков в аэропорту Махачкалы пострадали 20 человек

Минздрав Дагестана: в ходе беспорядков в Махачкале пострадали 20 человек
При беспорядках в Махачкале десять человек получили легкие ранения, еще десять остаются в больницах, двое их них в крайне тяжелом состоянии, сообщил Минздрав. Пострадавшие есть как среди полицейских, так и среди гражданских лиц
Фото: Владимир Баранов / ТАСС
Фото: Владимир Баранов / ТАСС

В ходе беспорядков в аэропорту Махачкалы пострадали 20 человек, сообщил региональный Минздрав.

При этом десять человек получили легкие травмы и обратились за медпомощью амбулаторно. Лечением еще десятерых заняты медики республиканских стационаров, двое из них в крайне тяжелом состоянии.

Пострадавшие есть как среди полицейских, так и среди гражданских лиц, уточнили в пресс-службе.

В ходе беспорядков в аэропорту Махачкалы пострадали 20 человек
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Толпа прорвалась в аэропорт Махачкалы вечером 29 октября из-за прилета рейса из Израиля. На фоне беспорядков аэропорт Махачкалы временно приостановил работу, на место прибыли силовики. К 22:20 аэродром был освобожден от посторонних, сообщала Росавиация.

СК возбудил уголовное дело по ст. 212 УК России — массовые беспорядки. МВД пообещало установить личности всех участников несогласованной акции, а также тех, кто подстрекал к разжиганию межнациональной розни.

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Глава Дагестана Сергей Меликов назвал события в аэропорту «возмутительными» и заявил, что они получат оценку правоохранительных органов. «Все участники сегодняшнего беспредела своим поступком воткнули нож в спины тех, кто отдал жизнь за безопасность Родины — и в 1999 году, когда мы остановили международных террористов на пороге Дагестана, и сегодня, когда наши земляки борются с нацистами в зоне СВО, достойно представляя республику», — говорил политик.

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Минздрав Махачкала пострадавшие раненые беспорядки
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