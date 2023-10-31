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Кремль сообщил итоги совещания с Путиным после беспорядков в Махачкале

Песков: на совещании у Путина обсуждали противодействие внешним манипуляциям
Путин ранее обвинил в беспорядках в Махачкале «внешние силы», включая западные страны и Украину. По словам Пескова, на закрытой части совещания глава государства обсуждал усиление мер по противодействию вмешательству извне
Владимир Путин во время совещания с членами Совбеза
Владимир Путин во время совещания с членами Совбеза (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

После закрытого совещания президента с членами Совбеза и руководством силовых ведомств будут усилены меры по противодействию «информационным манипуляциям», которые эксплуатируют тему событий на Ближнем Востоке, сообщил журналистам Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Совещание носит закрытый характер. Вы по составу участников сами можете догадаться, что, разумеется, речь далее пойдет об усилении мер по противодействию тому самому вмешательству извне, в том числе информационных внешних манипуляций, которые способны провоцировать ситуацию у нас в стране, эксплуатируя тему событий на Ближнем Востоке», — сказал пресс-секретарь президента.

«Ситуация будет анализироваться, что необходимо, чтобы такие незаконные проявления минимизировать или исключить полностью в будущем», — добавил Песков.

В прошедшем накануне совещании принимали участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, генпрокурор Игорь Краснов, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, первый вице-премьер Андрей Белоусов, министры иностранных дел и обороны, главы ФСБ, Росгвардии, Службы внешней разведки и Следственного комитета.

Открытой была первая часть совещания с выступлением Владимира Путина. Президент, комментируя беспорядки в Махачкале, заявил, что их подстрекали из-за рубежа и представители Украины «под руководством западных покровителей пытаются инспирировать погромы в России». «Неплохо было бы тем, кто так заботится якобы о гражданах Израиля, провести расследования, чем занимаются их спецслужбы на Украине, если они пытаются инспирировать погромы», — сказал он тогда.

На том же совещании Путин поручил главам регионов и руководителям правоохранительных органов принимать своевременные меры «по защите конституционного строя России, прав и свобод наших граждан, межнационального и межрелигиозного согласия».

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29 октября в аэропорт Махачкалы ворвалась толпа. Участники беспорядков выбежали на взлетно-посадочную полосу и окружили самолет, прилетевший из Тель-Авива. В связи с этим Росавиация объявила о закрытии аэропорта (его вновь открыли днем 31 октября), на место прибыл спецназ. Спустя несколько часов толпу вытеснили. Были задержаны более 80 человек, СК завел уголовное дело по статье о массовых беспорядках.

Глава Дагестана Сергей Меликов говорил, что участники беспорядков в аэропорту Махачкалы не представляют дагестанский народ, который всегда славился своим гостеприимством. По его словам, из-за действий таких «нелюдей» Дагестан будто откатился назад в своем развитии. Он также пообещал, что снисхождения не получит никто из виновных в погромах.

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Илья Пламенев Илья Пламенев
Дмитрий Песков Махачкала Дагестан Владимир Путин
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