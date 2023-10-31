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Глава Дагестана сообщил о новых задержаниях участников беспорядков

Меликов: в Дагестане продолжаются задержания участников беспорядков в аэропорту
Сергей Меликов
Сергей Меликов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

В Дагестане продолжают задерживать участников массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы, сообщил глава республики Сергей Меликов в эфире «Соловьев Live».

«Задержания — они все идут по возрастающей, тем более [глава Следственного комитета Александр] Бастрыкин взял на контроль. На вчерашний день было еще около 60 [задержанных]», — добавил Меликов (цитата по «РИА Новости»).

Глава Дагестана отметил, что не пытается «поймать» число задержаний, но они продолжаются.

Массовые беспорядки произошли 29 октября в международном аэропорту Махачкалы из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива на фоне событий в Газе. Толпа к вечеру собралась возле аэропорта, а затем ворвалась на его территорию, выбежала на взлетно-посадочную полосу и окружила самолет.

Следственный комитет завел уголовное дело по статье о массовых беспорядках. Всего, по информации МВД, установили личности 150 участников погрома.

По данным на вечер 30 октября, число задержанных в связи с беспорядками составило 83 человека.

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Глава Дагестана сообщил о новых задержаниях участников беспорядков
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По словам главы Дагестана, призывы к сбору в аэропорту Махачкалы начались после вылета самолета из Тель-Авива. Меликов отметил, что беспорядки готовились организаторами заранее.

Президент России Владимир Путин заявил, что к беспорядкам призывали в том числе через социальные сети, «не в последнюю очередь с территории Украины, руками агентуры западных спецслужб».

Теги
Дагестан Сергей Меликов массовые беспорядки аэропорты Махачкала
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