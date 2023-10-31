Глава Дагестана сообщил о новых задержаниях участников беспорядков
В Дагестане продолжают задерживать участников массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы, сообщил глава республики Сергей Меликов в эфире «Соловьев Live».
«Задержания — они все идут по возрастающей, тем более [глава Следственного комитета Александр] Бастрыкин взял на контроль. На вчерашний день было еще около 60 [задержанных]», — добавил Меликов (цитата по «РИА Новости»).
Глава Дагестана отметил, что не пытается «поймать» число задержаний, но они продолжаются.
Массовые беспорядки произошли 29 октября в международном аэропорту Махачкалы из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива на фоне событий в Газе. Толпа к вечеру собралась возле аэропорта, а затем ворвалась на его территорию, выбежала на взлетно-посадочную полосу и окружила самолет.
Следственный комитет завел уголовное дело по статье о массовых беспорядках. Всего, по информации МВД, установили личности 150 участников погрома.
По данным на вечер 30 октября, число задержанных в связи с беспорядками составило 83 человека.
По словам главы Дагестана, призывы к сбору в аэропорту Махачкалы начались после вылета самолета из Тель-Авива. Меликов отметил, что беспорядки готовились организаторами заранее.
Президент России Владимир Путин заявил, что к беспорядкам призывали в том числе через социальные сети, «не в последнюю очередь с территории Украины, руками агентуры западных спецслужб».