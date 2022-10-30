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Военная операция на Украине ,  
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Франция не увидела оснований в российских обвинениях в адрес Британии

В МИД Франции увидели в обвинении Британии попытку России «сокрыть реальность»
Министерство иностранных дел Франции в Париже
Министерство иностранных дел Франции в Париже (Фото: Charles Platiau / Reuters)

Обвинения России в адрес Великобритании бездоказательны и необоснованны, заявили в МИД Франции. «Обвинения, выдвинутые Россией в субботу, 29 октября, против Соединенного Королевства, не основаны на каких-либо веских доказательствах и не имеют под собой никаких оснований», — говорится в заявлении.

В этих нападках ведомство увидело «явную иллюстрацию российской стратегии, направленной на сокрытие реальности и размножение возмутительных обвинений», цель этого — отвлечь внимание от ответственности России за действия на Украине.

Накануне российское Минобороны сообщило, что утром украинские военные совершили террористическую атаку на корабли Черноморского флота, задействованные в обеспечении безопасности «зернового коридора», и гражданские суда в Севастополе с помощью девяти дронов и семи автономных морских беспилотных аппаратов. Нападение было отбито. Незначительные повреждения получили морской тральщик «Иван Голубец» и боносетевое заграждение в бухте Южная.

В подготовке атаки и обучении украинских военнослужащих Минобороны обвинило находящихся в Очакове Николаевской области специалистов ВМС Великобритании. Кроме того, по утверждению военного ведомства, британская сторона участвовала «в планировании, обеспечении и реализации» взрывов на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Британское Минобороны опровергло причастность к подрыву трубопроводов, назвав обвинения «выдумкой». После атаки в Севастополе российская сторона приостановила участие в зерновой сделке.

Теги
МИД Франции Великобритания обвинения Россия Северный поток
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