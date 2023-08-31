Зеленский заявил о поражении цели на расстоянии 700 км

Президент Украины не уточнил, о какой цели идет речь и где она находится. В ночь на 30 августа произошла крупнейшая атака беспилотников на российские регионы. В Пскове был атакован аэропорт

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Украина применила дальнобойное оружие и поразила цель на расстоянии 700 км, заявил в своем телеграм-канале украинский президент Владимир Зеленский.

«Успешное применение нашего дальнобойного оружия: цель поражена за 700 км!» — заявил он.

О какой цели идет речь и где она находится, Зеленский не уточнил.

В ночь на 30 августа произошла крупнейшая с начала военной операции на Украине атака беспилотников в России: о ней сообщили в семи российских регионах.

В Пскове дроны атаковали военно-гражданский аэропорт, там в результате пожара загорелись самолеты Ил-76, сообщали в МЧС, не уточнив количества. По данным ТАСС, загорелось четыре воздушных судна. По словам губернатора Михаила Ведерникова, жертв и пострадавших нет. Росавиация заявляла об отмене восьми рейсов. Позднее ведомство сообщало, что аэропорт 31 августа возобновил работу без ограничений.

В ночь на 30 августа о попытках или атаках беспилотников сообщали еще в целом ряде регионов, в том числе в Брянской, Орловской, Калужской, Рязанской и Московской областях. Неоднократно атакам беспилотников ранее подвергалась Москва, в частности несколько раз под удар попадал комплекс «Москва-Сити», также на фоне атак ограничивалась работа столичных аэропортов.

Инциденты с украинскими дронами на территории России Минобороны называло «террористическими атаками». В МИДе выражали мнение, что они свидетельствуют об «агонии киевского режима», у которого «уже нет других вариантов». Москва также называла США и НАТО соучастниками атак беспилотников на территорию России. Вашингтон неоднократно говорил, что не поощряет ВСУ наносить удары по российской территории.