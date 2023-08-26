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Атаки беспилотников на Москву ,  
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Минобороны отчиталось об отражении атаки дрона над Истринским районом

Минобороны сообщило об отражении атаки дрона над Истринским районом Подмосковья
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Атаки беспилотников на Москву
Беспилотник самолетного типа был уничтожен силами ПВО около трех часов утра, сообщило ведомство

Силы ПВО отразили атаку дрона по объектам на территории Москвы и Московской области, сообщило Минобороны.

«26 августа около 03:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области», — говорится в сообщении.

Силы ПВО уничтожили беспилотник над территорией Истринского района Подмосковья.

Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области (Фото: сервис &laquo;Яндекс.Карты&raquo;)
Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области (Фото: сервис «Яндекс.Карты»)
Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области&nbsp;(Фото: сервис &laquo;Яндекс.Карты&raquo;)
Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области (Фото: сервис «Яндекс.Карты»)

Перед этим об уничтожении дрона на подлете к Москве сообщил мэр Сергей Собянин. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сказал он.

В аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово были ограничены полеты, задержаны рейсы, сообщали ТАСС, а также телеграм-каналы Baza и Mash.

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В прошлый раз Минобороны отчитывалось об отражении атаки на столицу трех дронов в ночь на 23 августа. Тогда два беспилотника были уничтожены силами ПВО в воздухе над Можайским и Химкинским районами Подмосковья, а третий подавили средства радиоэлектронной борьбы. В результате последний потерял управление и врезался в строящееся здание «Москва-Сити». Телеграм-канал SHOT писал, что дрон попал в недостроенный небоскреб One Tower. Позднее Собянин сообщил, что в двух пятиэтажках рядом с «Москва-Сити» выбито стекла в некоторых окнах, никто не пострадал.

Глава Химок Дмитрий Волошин рассказал, что в результате атаки беспилотника рухнул угол второго этажа частного дома в квартале Старбеево. Повреждения получили и другие дома, а также продуктовый магазин и ангар со стройматериалами. По его словам, пострадавших нет.

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Теги
Елена Чернышова
Минобороны Москва беспилотники
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