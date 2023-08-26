Минобороны отчиталось об отражении атаки дрона над Истринским районом

Беспилотник самолетного типа был уничтожен силами ПВО около трех часов утра, сообщило ведомство

Силы ПВО отразили атаку дрона по объектам на территории Москвы и Московской области, сообщило Минобороны.

«26 августа около 03:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области», — говорится в сообщении.

Силы ПВО уничтожили беспилотник над территорией Истринского района Подмосковья.

Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области (Фото: сервис «Яндекс.Карты»)

Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области (Фото: сервис «Яндекс.Карты»)

Перед этим об уничтожении дрона на подлете к Москве сообщил мэр Сергей Собянин. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сказал он.

В аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово были ограничены полеты, задержаны рейсы, сообщали ТАСС, а также телеграм-каналы Baza и Mash.

В прошлый раз Минобороны отчитывалось об отражении атаки на столицу трех дронов в ночь на 23 августа. Тогда два беспилотника были уничтожены силами ПВО в воздухе над Можайским и Химкинским районами Подмосковья, а третий подавили средства радиоэлектронной борьбы. В результате последний потерял управление и врезался в строящееся здание «Москва-Сити». Телеграм-канал SHOT писал, что дрон попал в недостроенный небоскреб One Tower. Позднее Собянин сообщил, что в двух пятиэтажках рядом с «Москва-Сити» выбито стекла в некоторых окнах, никто не пострадал.

Глава Химок Дмитрий Волошин рассказал, что в результате атаки беспилотника рухнул угол второго этажа частного дома в квартале Старбеево. Повреждения получили и другие дома, а также продуктовый магазин и ангар со стройматериалами. По его словам, пострадавших нет.