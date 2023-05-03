В Белом доме заявили, что не поощряли ВСУ наносить удары по России

Власти США неоднократно заявляли, что не поощряют Украину наносить удары по российской территории, но признавали за республикой право самой выбирать способ «защищать свои земли»

Карин Жан-Пьер (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

США не поощряют Украину наносить удары по России, заявила официальный представитель Белого дома США Карин Жан-Пьер, трансляция брифинга шла на YouTube.

«С начала конфликта США точно не поощряли Украину наносить удары за пределами своих границ. Мы ясно об этом дали понять. Но я бы не хотела говорить сейчас о достоверности этих сообщений», — прокомментировала Жан-Пьер атаку беспилотников на Кремль, произошедшую ночью 3 апреля.

Комментируя атаку, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты оставляют Украине выбор «самостоятельно решать, как ей защищать свою территорию». И отметил, что «сложно рассуждать об этом, не зная реальных фактов». В декабре прошлого года Блинкен утверждал, что США не помогали Украине наносить удары по территории России и не поощряли их.

Пресс-служба Кремля сообщила о попытке ночью 3 мая нанести удар по кремлевской резиденции президента Владимира Путина с помощью двух дронов. Они были выведены из строя. Произошедшее в Кремле назвали «спланированной террористической акцией и покушением на президента Российской Федерации» и приписали ее Киеву. Путин не пострадал, а график его работы «изменений не претерпел».

Украина отвергла причастность к атаке на Кремль: сперва это сделал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, а затем — президент Владимир Зеленский. По его словам, Украине не хватает оружия для защиты собственных территорий, «поэтому мы не используем его где-то еще».