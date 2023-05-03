В Белом доме заявили, что не поощряли ВСУ наносить удары по России
США не поощряют Украину наносить удары по России, заявила официальный представитель Белого дома США Карин Жан-Пьер, трансляция брифинга шла на YouTube.
«С начала конфликта США точно не поощряли Украину наносить удары за пределами своих границ. Мы ясно об этом дали понять. Но я бы не хотела говорить сейчас о достоверности этих сообщений», — прокомментировала Жан-Пьер атаку беспилотников на Кремль, произошедшую ночью 3 апреля.
Комментируя атаку, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты оставляют Украине выбор «самостоятельно решать, как ей защищать свою территорию». И отметил, что «сложно рассуждать об этом, не зная реальных фактов». В декабре прошлого года Блинкен утверждал, что США не помогали Украине наносить удары по территории России и не поощряли их.
Пресс-служба Кремля сообщила о попытке ночью 3 мая нанести удар по кремлевской резиденции президента Владимира Путина с помощью двух дронов. Они были выведены из строя. Произошедшее в Кремле назвали «спланированной террористической акцией и покушением на президента Российской Федерации» и приписали ее Киеву. Путин не пострадал, а график его работы «изменений не претерпел».
Украина отвергла причастность к атаке на Кремль: сперва это сделал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, а затем — президент Владимир Зеленский. По его словам, Украине не хватает оружия для защиты собственных территорий, «поэтому мы не используем его где-то еще».