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Атака беспилотников на Москву ,  
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МИД назвал США и НАТО «соучастниками» атаки дронов на Москву

МИД назвал США и их союзников по НАТО соучастниками по атаке дронов на Москву
Такие атаки были бы невозможны без помощи Киеву со стороны США и их союзников по НАТО, которые продолжают поставлять на Украину оружие, в том числе БПЛА, и обучают операторов дронов, считает Москва
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

США и их натовские союзники, продолжая накачивать Киев оружием, в том числе беспилотниками, становятся «соучастниками» атак на Москву, заявили в МИД России.

«Подобные атаки были бы невозможны без помощи киевскому режиму со стороны США и их натовских союзников, которые продолжают накачивать его оружием, включая БПЛА, обучают операторов дронов и предоставляют необходимую для совершения такого рода преступлений разведывательную информацию, в том числе полученные с помощью гражданских и военных спутников снимки земной поверхности», — говорится в заявлении.

Утром 4 июля Новую Москву и Подмосковье атаковали пять беспилотников, атаки были отбиты. В МИДе заявили, что, «по поступающей информации», в этот раз целью были объекты гражданской инфраструктуры, в том числе международный аэропорт. Однако четыре дрона были сбиты, один потерял управление и упал. Никто не пострадал.

Минобороны сообщило, что четыре беспилотника были поражены средствами ПВО в Новой Москве, еще один подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и упал в Одинцовском районе Московской области. По данным «РИА Новости» и ТАСС, два дрона были сбиты в поселке Валуево рядом с Внуково. Еще один был поражен близ Кубинки и упал на территории военного объекта.

Мэр Москвы Сергей Собянин писал в телеграм-канале, что из аэропорта Внуково была перенаправлена часть рейсов «в целях безопасности», позднее ограничения на полеты близ аэропорта отменили.

В Кремле в ответ на атаку заявили, что беспилотники «были уничтожены с помощью соответствующей системы».

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Днем стало известно, что правительство Москвы выдало грант научно-производственному объединению «Алмаз», которое займется совершенствованием средств ПВО для обнаружения маловысотных целей, в том числе беспилотников.

Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области (Фото: сервис &laquo;Яндекс.Карты&raquo;)
Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области (Фото: сервис «Яндекс.Карты»)
Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области&nbsp;(Фото: сервис &laquo;Яндекс.Карты&raquo;)
Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области (Фото: сервис «Яндекс.Карты»)

Авторы
Теги
Елена Чернышова
МИД США НАТО дроны

Встреча с
Игорем Шуваловым

Партнерство бизнеса и власти — это реально?

Есть ли в России длинные деньги?

На каких принципах инвестирует ВЭБ?

Экономика предложения — что это значит для России?
Подать заявку
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