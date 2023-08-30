Аэропорты Москвы возобновили работу после временного закрытия

Ограничения в Шереметьево, Внуково и Домодедово сняты, все московские аэропорты возобновили работу, сообщили ТАСС в экстренных службах.

Этой ночью столичные аэропорты временно закрывали дважды. Первый раз был около 1:00 мск, тогда на полчаса было закрыто воздушное пространство над Внуково. Второй раз — около 3:00 мск, причем тогда ограничения ввели сразу во всех трех аэропортах.

Позже Минобороны сообщило о сбитом около 3:30 мск украинском беспилотнике над территорией Рузского района Московской области. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о попытке «массовой атаки» беспилотников в Центральном федеральном округе. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Кроме того, за прошедшую ночь атаке беспилотников подверглись еще шесть российских регионов. Среди них — Брянская, Орловская, Рязанская области. В Псковской области после атаки дронов начался пожар на военно-гражданском аэродроме. В Калужской области один из двух беспилотников попал в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов. В Севастополе силы противоподводно-диверсионной обороны отразили атаку беспилотников с моря.