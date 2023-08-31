WP узнала о нежелании США опускать потолок цен на нефть по просьбе Киева

Потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель страны Запада ввели в декабре 2022 года. По данным WP, Киев просит уменьшить потолок вдвое, однако администрация Байдена опасается экономических последствий такого решения

Фото: Brandon Bell / Getty Images

Администрация президента США Джо Байдена не намерена снижать верхний потолок цен на российскую нефть с $60 до $30 за барр., как этого требует Киев, поскольку опасается дестабилизации мировой экономики и ослабления поддержки Украины. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, из-за приближающихся президентских выборов в США в 2024 году «любой такой маневр также потребует поддержки европейских законодателей и рискует подорвать поддержку военных усилий по Украине». «Это основной дестабилизирующий фактор, с которым они борются», — сказал один из источников.

Экономический советник президента Украины Олег Устенко пояснил WP, что Западу крайне важно оказать «существенное давление на снижение цен», иначе у России будет достаточно средств для продолжения спецоперации.

В то же время старший научный сотрудник Института Петерсона Элина Рыбакова уточнила газете, что без дальнейшего давления на нефтяные доходы российские власти, вероятно, выдержат любой всплеск инфляции.

Евросоюз ввел эмбарго на импорт российской нефти и установил ценовой потолок в $60 за барр. (к нему присоединились США, Канада и Япония) для третьих стран в декабре 2022 года. Санкции предполагают запрет «на услуги, позволяющие осуществлять морские перевозки сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения по всему миру».

В ответ Россия отказалась поставлять свою нефть странам, присоединившимся к потолку цен. В марте вице-премьер Александр Новак говорил, что большая часть поставок российских энергоресурсов в 2022 году была переориентирована на дружеские страны. По его словам, выросли поставки в Китай и на другие рынки, а экспорт в Индию увеличился в 22 раза.

По подсчетам Bloomberg на 26 августа, объем экспорта российской нефти по морю достиг значения в 3,4 млн барр. в день, приблизившись к максимальным показателям с конца июня. Главными покупателями Москвы остаются Индия и Китай — обе страны за последний месяц экспортировали чуть больше 1 млн барр. нефти в день. При этом доходы России выросли на 35%, до $47 млн в день в среднем за четыре недели.

На фоне перестраивания рынка нефтегазовые доходы России резко упали — на 47% год к году (по данным за июль). Чтобы исправить ситуацию, российские власти еще в начале 2023 года начали постепенно снижать дисконт на нефть для целей налогообложения. Они предусмотрели постепенное снижение дисконта с $34 за баррель в апреле до $25 за баррель — в июле.

Кроме этого, Москва дважды объявляла о добровольном сокращении добычи нефти — на 500 тыс. барр. в сутки в марте и августе соответственно. В сентябре Москва намерена сократить экспорт еще на 300 тыс. барр., сообщало правительство.