WSJ узнала о нежелании Байдена снижать потолок цен на российкую нефть

Источники газеты уточнили, что Байден в разговоре с главой ЕК заявил о нежелании США и G7 корректировать существующий потолок цен на российскую нефть. Ранее помощник главы Минфина США говорил о намерении ЕС понизить потолок до $55

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Президент США Джо Байден в разговоре с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что станы G7 не намерены корректировать потолок цен на российскую нефть, который в настоящее время установлен на уровне в $60 за барр., пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам собеседников газеты, позиция США «сводит на нет надежды некоторых европейских столиц на ужесточение западных санкций в этом месяце».

WSJ пишет, что американские чиновники считают, что существующий ценовой потолок «в целом работает так, как предполагалось». В то же время в американском казначействе уточнили, что при необходимости США изменят ограничение «для лучшего достижения своих целей».

Опрошенные газетой эксперты полагают, что со временем Россия неизбежно ослабит эффективность ограничений, поскольку уже сейчас Москва активно перестраивает логистику своих нефтепродуктов, избегая западные компании. «Существующий механизм ограничения цен зависит от того, использует ли Россия услуги G7, поэтому рычаги влияния, которыми обладают США и G7, не будут длиться вечно», — заявил WSJ старший научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Эдди Фишман. По его словам, главная цель ценового потолка в том, чтобы сократить доходы Москвы в краткосрочной перспективе.

Потолок цен ЕС и G7 в $60 за барр. российской нефти для поставок по морю начал действовать с 5 декабря. 5 февраля также начал действовать запрет на поставку в ЕС российских нефтепродуктов. При этом эмбарго на поставки нефтепродуктов и предусмотренный им ценовой потолок не касаются продукции, которая произведена из российской нефти за рубежом, а также смесей российского топлива с нефтепродуктами из других стран, если они сделаны на территории третьих стран.

После введения санкций на российскую нефть президент Владимир Путин подписал указ об ответных мерах, которыми запрещаются поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены».

Поставки нефти и нефтепродуктов из России в страны G7 и Евросоюза в 2021 году составили 214,7 млн т на общую сумму $109,5 млрд. Это 68–70% от совокупного экспорта этих товаров на мировой рынок. Несмотря на это, России удалось переориентировать значительную часть поставок из Европы в Азию, отмечали эксперты.

Ранее о том, что ЕС намерен пересмотреть ограничение цены на российскую нефть в пользу понижения, заявил помощник министра финансов США по экономической политике Бен Харрис. По его словам, в марте власти США и ЕС исследуют, как работает механизм потолка цен на российские нефтепродукты, и ЕС может понизить его на $5.