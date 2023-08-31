Глава Нагорного Карабаха сообщил об отставке и объявил о переменах

Араик Арутюнян (Фото: Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости)

Глава Нагорного Карабаха Араик Арутюнян уйдет в отставку, об этом он сообщил в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

«Перемены должны начаться с меня. Завтра я подам народу и Национальному Собранию Республики Арцах (Нагорный Карабах. — РБК) заявление об отставке с поста президента Республики Арцах. Я принял это окончательное решение два дня назад, принимая во внимание мое взаимодействие со всеми внутренними и внешними игроками и широкой общественностью в последние недели», — написал он.

По его словам, о необходимости изменения подходов к управлению и «проявлению гибкости» свидетельствуют «сегодняшняя нестабильная геополитическая ситуация в мире, региональные события и прогнозируемые развития событий, явления, происходящие в Арцахе и вокруг него». Арутюнян заявил, что политическое руководство Нагорного Карабаха должно смениться.



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