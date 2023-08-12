МИД Армении сообщил о нехватке воды в Нагорном Карабахе

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Из-за блокировки Лачинского коридора, по которому из Армении в Нагорный Карабах направляют топливо и гуманитарные грузы, жители непризнанного Арцаха сталкиваются с нехваткой воды, сообщила пресс-секретарь армянского МИДа Ани Бадалян в соцсети X (ранее Twitter).

«В условиях острого гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе в летнюю погоду люди сталкиваются с нехваткой воды. Из-за нехватки топлива насосы работают на половине мощности», — заявила Бадалян.

Из-за ситуации, которая складывается в Нагорном Карабахе, Армения обратилась в Совет Безопасности ООН с просьбой созвать экстренное заседание из-за блокирования Лачинского коридора. В письме постоянного представителя республики при ООН Мгера Маргаряна говорится, что население Нагорного Карабаха «стоит на грани полной гуманитарной катастрофы» из-за того, что единственный маршрут, соединяющий эту территорию с внешним миром, перекрыт.

Лачинский коридор заблокировали 12 декабря 2022 года граждане Азербайджана, назвавшие себя экоактивистами. В апреле азербайджанская сторона установила КПП. 23 июня на мосту Хакари, с которого Лачинский коридор фактически начинается, появились бетонные заграждения, которые заблокировали любое движение.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев в интервью Euronews 1 августа заявлял, что Лачинский коридор не заблокирован.