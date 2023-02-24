Варданян заявил, что продолжит свою деятельность в Нагорном Карабахе
Бизнесмен Рубен Варданян, которого накануне сняли с должности госминистра (главы правительства) непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), заявил РБК, что останется в Нагорном Карабахе и будет продолжать свою деятельность.
«Да, остаюсь [в Арцахе/Нагорном Карабахе] и буду продолжать свою деятельность», — сказал Варданян.
На вопрос РБК о продолжении сотрудничества с правительством НКР бизнесмен сказал, что готов к этому «там, где будет необходимо для общего дела».
Варданян объявил об отказе от российского гражданства и переезде в Нагорный Карабах в сентябре 2022 года. Свое решение он объяснил желанием поддержать жителей НКР, которые находятся «в очень тяжелом психологическом состоянии». Через месяц президент Араик Арутюнян предложил Варданяну возглавить правительство, однако 23 февраля снял его с должности. Одновременно с этим Арутюнян предложил назначить новым госминистром генерального прокурора НКР Гургена Нерсисяна, «учитывая его профессиональные и человеческие качества».
После этого Варданян записал обращение, в котором заявил о противоречиях с президентом Арутюняном «в различных подходах», однако отметил, что их объединяет «общая идея». «У господина президента больше информации, и он понимает ситуацию. Но у нас есть внешний мир и внутренний мир. Мне казалось, что давление извне не помогает нам настолько, чтобы мы чувствовали, что можем сильнее бороться с этим давлением», — заявил бизнесмен.
По его словам, он не намерен уезжать из НКР и продолжат заниматься деятельностью на благо страны, в том числе благотворительным фондом «Мы — наши горы».
Варданян — предприниматель и инвестор, президент компании «Варданян, Бройтман и партнеры», сооснователь семейного фонда RVVZ Foundation, один из основателей Московской школы управления «Сколково». До 2012 года был руководителем и контролирующим акционером инвестиционной компании «Тройка Диалог».
По итогам 2021 года Forbes оценивал состояние бизнесмена в $1 млрд, он занимал 116-е место в рейтинге богатейших российских миллиардеров. По оценке Forbes Real Time, в настоящее время состояние бизнесмена оценивается в $1,2 млрд.
В период активных военных действий в Карабахе в 2020 году Варданян выступал с публичными заявлениями по этой ситуации, в том числе просил президента России Владимира Путина помочь с решением конфликта.