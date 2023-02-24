Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 79,57 (-0,19) Инвестиции, 22 фев, 15:56 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 74,71 (-0,15) Инвестиции, 22 фев, 15:56
Пригожин в ответе губернатору Куйвашеву вспомнил про Сталина и вилы Политика, 15:21
Варданян заявил, что продолжит свою деятельность в Нагорном Карабахе Политика, 15:14
Где найти небольшой фургон для бизнеса без проблем с запчастями РБК и Газ, 15:08
МИД предостерег Киев от «авантюрных шагов» в районе Приднестровья Политика, 14:53
Стали известны соперники МЮ и «Ювентуса» в 1/8 финала Лиги Европы Спорт, 14:47
Тренер Петра Яна рассказал о пяти отказах при получении визы США Спорт, 14:46
Стала известна причина обмена российского защитника из клуба Овечкина Спорт, 14:35
Научитесь говорить убедительно
На интенсиве РБК Pro вы сразу применяете знания на практике – готовите собственное выступление
Прокачать навык
Польша сообщила, что танки Leopard 2 уже находятся на Украине Политика, 14:30
Губернатор Курской области сообщил об обстрелах со стороны ВСУ Политика, 14:29
Минобороны заявило об уничтожении командного пункта ВСУ в районе Авдеевки Политика, 14:27
72 простые итерации: как владельцу контролировать свой бизнес РБК и СберБизнес, 14:23
Курс доллара превысил ₽76 на новости о новых антироссийских санкциях Инвестиции, 14:15
Какой стала экономика России за год военной операции на Украине Экономика, 14:05
Акции АЛРОСА снизились на новости об эмбарго на импорт алмазов из РФ Инвестиции, 13:53
Политика ,  
0 

Варданян заявил, что продолжит свою деятельность в Нагорном Карабахе

Варданян: остаюсь в Нагорном Карабахе и намерен продолжать свою деятельность
Варданян в сентябре отказался от гражданства России и стал премьер-министром НКР. Накануне его снял с должности президент республики. Бизнесмен поблагодарил людей за поддержку и пообещал продолжать свою деятельность в Карабахе
Рубен Варданян
Рубен Варданян (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Бизнесмен Рубен Варданян, которого накануне сняли с должности госминистра (главы правительства) непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), заявил РБК, что останется в Нагорном Карабахе и будет продолжать свою деятельность.

«Да, остаюсь [в Арцахе/Нагорном Карабахе] и буду продолжать свою деятельность», — сказал Варданян.

На вопрос РБК о продолжении сотрудничества с правительством НКР бизнесмен сказал, что готов к этому «там, где будет необходимо для общего дела».

Варданян объявил об отказе от российского гражданства и переезде в Нагорный Карабах в сентябре 2022 года. Свое решение он объяснил желанием поддержать жителей НКР, которые находятся «в очень тяжелом психологическом состоянии». Через месяц президент Араик Арутюнян предложил Варданяну возглавить правительство, однако 23 февраля снял его с должности. Одновременно с этим Арутюнян предложил назначить новым госминистром генерального прокурора НКР Гургена Нерсисяна, «учитывая его профессиональные и человеческие качества».

После этого Варданян записал обращение, в котором заявил о противоречиях с президентом Арутюняном «в различных подходах», однако отметил, что их объединяет «общая идея». «У господина президента больше информации, и он понимает ситуацию. Но у нас есть внешний мир и внутренний мир. Мне казалось, что давление извне не помогает нам настолько, чтобы мы чувствовали, что можем сильнее бороться с этим давлением», — заявил бизнесмен.

По его словам, он не намерен уезжать из НКР и продолжат заниматься деятельностью на благо страны, в том числе благотворительным фондом «Мы — наши горы».

Читайте на РБК Pro
Привычки стали управлять жизнью. Как вернуть контроль себе
Почему найти удаленную работу становится все сложнее
У крупнейших компаний плохие квартальные отчеты. Почему рынку все равно
Борьба умов Китая и США: какие компании бьются за лидерство в сфере ИИ

Варданян — предприниматель и инвестор, президент компании «Варданян, Бройтман и партнеры», сооснователь семейного фонда RVVZ Foundation, один из основателей Московской школы управления «Сколково». До 2012 года был руководителем и контролирующим акционером инвестиционной компании «Тройка Диалог».

По итогам 2021 года Forbes оценивал состояние бизнесмена в $1 млрд, он занимал 116-е место в рейтинге богатейших российских миллиардеров. По оценке Forbes Real Time, в настоящее время состояние бизнесмена оценивается в $1,2 млрд.

В период активных военных действий в Карабахе в 2020 году Варданян выступал с публичными заявлениями по этой ситуации, в том числе просил президента России Владимира Путина помочь с решением конфликта.

Авторы
Теги
Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко, Илья Пламенев Илья Пламенев
Рубен Варданян Нагорный Карабах Армения отставка премьер
Материалы по теме
Варданяна сняли с должности госминистра Нагорного Карабаха
Политика
Варданян выступил за сохранение российских миротворцев в Карабахе
Политика
Варданян назвал три пути для Нагорного Карабаха
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter