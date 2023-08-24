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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Пашинян сообщил о передаче Баку новых предложений по мирному договору

Премьер-министр Армении Пашинян: Ереван передал Баку новые предложения по мирному договору
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Конфликт Армении и Азербайджана
Никол Пашинян
Никол Пашинян (Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press)

Армянская сторона передала Азербайджану новые предложения по мирному соглашению, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства.

«Мы передали азербайджанской стороне наши новые предложения вокруг мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном», — сказал Пашинян. Он подчеркнул, что Ереван остается «приверженным мирной повестке».

Переговоры о мирном договоре между Арменией и Азербайджаном после окончания военного конфликта осенью 2020 года проходят интенсивно, однако без значительных результатов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 мая заявил, что возможность подписать соглашение с Арменией есть, поскольку она признала Нагорный Карабах частью Азербайджана. В Армении допустили подписание мирного договора до конца года.

Одним из самых острых вопросов во взаимоотношении Еревана и Баку остается Лачинский коридор — единственная дорога между Арменией и Карабахом. Ее заблокировали 12 декабря 2022 года граждане Азербайджана, которые называли себя экоактивистами. Они приостановили акцию к концу апреля. 23 июня на мосту Хакари, с которого Лачинский коридор фактически начинается, появились бетонные заграждения, которые заблокировали любое движение.

МИД Армении 12 августа сообщил о нехватке воды в Нагорном Карабахе из-за блокировки коридора. Ереван обратился в Совет Безопасности ООН с просьбой созвать экстренное заседание.

Армения обвинила Азербайджан в нарушении нескольких документов организации, в том числе решений Международного суда от 22 февраля и 6 июля 2023 года. Согласно тексту соглашения, Баку должен «принять все меры для обеспечения бесперебойного движения людей, транспортных средств и грузов в обоих направлениях через Лачинский коридор».

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Теги
Армения Азербайджан Нагорный Карабах
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