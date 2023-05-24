Глава Карабаха назвал красной линией его признание в составе Азербайджана

Признание Нагорного Карабаха в составе Азербайджана является красной линией, нарушение которой недопустимо, заявил президент непризнанной республики Араик Арутюнян в обращении, распространенном его пресс-службой.

«Любое заявление и документ, игнорирующие суверенитет Республики Арцах, право нашего народа на самоопределение и факт его реализации для нас неприемлем. Арцах не был и не будет в составе Азербайджана, потому что такова воля нашего народа, у которого достаточно решимости бороться за свои права и интересы», — сказал он (цитата по «Арцахпресс»).

По словам Арутюняна, власти республики предпринимают «практические шаги для противостояния внешним и внутренним вызовам». Он подчеркнул, что для Армении главным должна быть воля армянского народа.

«А урегулирование армяно-азербайджанских межгосударственных отношений не может происходить в совершенно отдельной от азербайджано-карабахского конфликта логике и за счет жизненно важных прав и интересов народа Арцаха, которые, кстати, являются неотъемлемой и важной частью жизненно важных прав и интересов всего армянского народа», — добавил Арутюнян.

Он призвал Россию исполнять обязательства и обеспечить безопасность населения Карабаха, а также обратился к Совбезу ООН с аналогичной просьбой.

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. На территории региона располагается непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР, Арцах). Ее территория — около 11,5 тыс. кв. км, население — около 150 тыс. человек, большинство из которых — этнические армяне.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что Ереван готов признать Нагорный Карабах в составе Азербайджана. Он рассказал, что Армения признает территориальную целостность Азербайджана в границах времен СССР, когда НКР входила в состав республики.

Пашинян и раньше говорил об этом. Его слова о признании НКР в составе Азербайджана в сентябре прошлого года вызвали протесты по всей Армении.