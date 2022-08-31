МИД сообщил, что российская часть сделки по зерну реализуется хуже

По словам замглавы МИДа Андрея Руденко, меморандум между Россией и ООН об экспорте продовольствия и удобрений реализуется «намного хуже», чем сделка по вывозу украинского зерна

Фото: Дмитрий Дадонкин / ТАСС

Меморандум между Россией и ООН об экспорте российского продовольствия и удобрений на мировые рынки реализуется «намного хуже», чем сделка по вывозу украинского зерна из черноморских портов, заявил журналистам замглавы российского МИДа Андрей Руденко, сообщает ТАСС.

«Однако первая часть сделки, которая связана с вывозом украинского зерна из украинских портов, работает. В то время как реализация второй части соглашения, а именно меморандума России с ООН, реализуется намного хуже», — сказал Руденко.

Российская сторона хотела бы, чтобы оба соглашения выполнялись «синхронно и параллельно», но ограничения, препятствующие экспорту отечественного зерна, сохраняются, несмотря на заявления США и ЕС, отметил дипломат.

Он пояснил, что речь идет как об ограничениях на заход иностранных судов в российские порты, так и российских судов в зарубежные порты, а также об ограничениях на транзакции и завышенных ставках страхования.

22 июля в Стамбуле были подписаны два документа, касающиеся поставок украинского зерна и российской сельскохозяйственной продукции.

Первая договоренность между Россией, Украиной, Турцией и ООН предусматривает создание безопасного коридора для вывоза украинского зерна. Его вывозят через подконтрольные Украине порты Одессы, Черноморска и Южного.

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Вторая (между Россией и ООН) касается экспорта российских продуктов питания и удобрений. Как пояснял глава российского МИДа Сергей Лавров, главная задача документа — «обеспечение транспарентных и беспрепятственных поставок» российского продовольствия и удобрений за рубеж, в частности путем устранения препятствий, созданных Соединенными Штатами и Евросоюзом в сферах финансов, страхования и логистики. Российская сторона добивается исключения этой продукции из-под санкций. Меморандум рассчитан на три года, уточнял Лавров.

Президент Владимир Путин неоднократно связывал проблемы с поставками продовольствия с «ошибочной экономической и финансовой политикой западных стран», а также с санкциями против России.

Соединенные Штаты исключили часть товаров из списка ограничительных мер против России, в том числе удобрения, семена, продовольствие и медикаменты, еще 24 февраля. Позднее американские власти уточнили, что операции, связанные с ними, будут запрещены, если в их обработке участвуют российский ЦБ, Фонд национального благосостояния (ФНБ), российский Минфин или любой из попавших под санкции банков. В середине июля Минфин США разрешил проводить с российской стороной транзакции, касающиеся поставок продовольствия, удобрений, лекарств и медицинского оборудования.

В конце июля Евросоюз ввел очередной пакет санкций, смягчив при этом санкции в отношении ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, «Открытия», ВЭБ.РФ, Промсвязьбанка, банка «Россия». Они смогут пользоваться замороженными активами и совершать сделки с европейцами, если это требуется для закупок или транспортировки сельхозпродукции где бы то ни было, включая зерно и удобрения.