МИД сообщил, что российская часть сделки по зерну реализуется хуже

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 августа
EUR ЦБ: 60,58 (+0,61) Инвестиции, 30 авг, 16:24
Курс доллара на 31 августа
USD ЦБ: 60,37 (0) Инвестиции, 30 авг, 16:24
МИД Венгрии заявил о контракте на дополнительные поставки газа из России Бизнес, 15:43
ИИ вычислил районы Москвы, где жилье покупают быстрее всего Недвижимость, 15:42
Елизавета II впервые нарушит процедуру назначения нового премьер-министра Life, 15:41
Путин 1 сентября проведет в Калининграде открытый урок «о важном» Политика, 15:36
Как устроены профессиональные сервисы организации командировок РБК и Smartway, 15:34
В Минпросвещения исключили отмену изучения языков «недружественных» стран Общество, 15:33
Медведев отметил серьезное влияние Горбачева на ход истории человечества Политика, 15:29
Меркель не приедет на церемонию прощания с Горбачевым из-за травмы колена Политика, 15:26
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
«Газпром» начал проектировать газопровод с Дальнего Востока в Китай Бизнес, 15:24
Котировки «Газпрома» стабилизировались в районе ₽250 за бумагу Инвестиции, 15:22
В мэрии сообщили о скором завершении работ на станции метро «Лианозово» Город, 15:15
Зарядка для офиса: 8 упражнений, чтобы размять все тело Pro, 15:13 
Агент сообщил о вылете Кокорина на Кипр для переговоров с местным клубом Спорт, 15:12
Лай и вой: как заставить хозяев собак брать ответственность за питомца Партнерский проект, 15:11
Война санкций ,  
0 

МИД сообщил, что российская часть сделки по зерну реализуется хуже

По словам замглавы МИДа Андрея Руденко, меморандум между Россией и ООН об экспорте продовольствия и удобрений реализуется «намного хуже», чем сделка по вывозу украинского зерна
Фото: Дмитрий Дадонкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Дадонкин / ТАСС

Меморандум между Россией и ООН об экспорте российского продовольствия и удобрений на мировые рынки реализуется «намного хуже», чем сделка по вывозу украинского зерна из черноморских портов, заявил журналистам замглавы российского МИДа Андрей Руденко, сообщает ТАСС.

«Однако первая часть сделки, которая связана с вывозом украинского зерна из украинских портов, работает. В то время как реализация второй части соглашения, а именно меморандума России с ООН, реализуется намного хуже», — сказал Руденко.

Российская сторона хотела бы, чтобы оба соглашения выполнялись «синхронно и параллельно», но ограничения, препятствующие экспорту отечественного зерна, сохраняются, несмотря на заявления США и ЕС, отметил дипломат.

Он пояснил, что речь идет как об ограничениях на заход иностранных судов в российские порты, так и российских судов в зарубежные порты, а также об ограничениях на транзакции и завышенных ставках страхования.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

22 июля в Стамбуле были подписаны два документа, касающиеся поставок украинского зерна и российской сельскохозяйственной продукции.

Первая договоренность между Россией, Украиной, Турцией и ООН предусматривает создание безопасного коридора для вывоза украинского зерна. Его вывозят через подконтрольные Украине порты Одессы, Черноморска и Южного.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock В России почти искоренили СМС-спам. Как это удалось
Статьи
Pro
«Победа у нас в кармане»: какие шесть признаков выдадут юриста-мошенника
Инструкции
Pro
Фото: Andreas Rentz / Getty Images Какие товары лучше всего покупали на Wildberries летом. Рейтинг селлеров
Исследования
Pro
Фото: Shutterstock В 2023 году введут единый налоговый платеж. Какие у него плюсы и минусы
Статьи
Pro
Фото: Marcio Jose Sanchez / AP Водителей в России лишают бумажных транспортных накладных. Чем их заменят
Инструкции
Pro
Фото: Johannes Simon / Getty Images «Меня это бесит»: как правильно злиться на работе — Fast Company
Статьи
Pro
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС С бенефициаров банкротов теперь можно будет взыскать налоговую недоимку
Кейсы
Pro
Как удаленщики судятся с работодателями — советы, как действовать бизнесу
Инструкции

В ООН сообщили об экспорте 1,2 млн т зерна с Украины с начала сделки
Политика
Фото:Erdem Sahin / EPA / ТАСС

Вторая (между Россией и ООН) касается экспорта российских продуктов питания и удобрений. Как пояснял глава российского МИДа Сергей Лавров, главная задача документа — «обеспечение транспарентных и беспрепятственных поставок» российского продовольствия и удобрений за рубеж, в частности путем устранения препятствий, созданных Соединенными Штатами и Евросоюзом в сферах финансов, страхования и логистики. Российская сторона добивается исключения этой продукции из-под санкций. Меморандум рассчитан на три года, уточнял Лавров.

Президент Владимир Путин неоднократно связывал проблемы с поставками продовольствия с «ошибочной экономической и финансовой политикой западных стран», а также с санкциями против России.

Соединенные Штаты исключили часть товаров из списка ограничительных мер против России, в том числе удобрения, семена, продовольствие и медикаменты, еще 24 февраля. Позднее американские власти уточнили, что операции, связанные с ними, будут запрещены, если в их обработке участвуют российский ЦБ, Фонд национального благосостояния (ФНБ), российский Минфин или любой из попавших под санкции банков. В середине июля Минфин США разрешил проводить с российской стороной транзакции, касающиеся поставок продовольствия, удобрений, лекарств и медицинского оборудования.

В конце июля Евросоюз ввел очередной пакет санкций, смягчив при этом санкции в отношении ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, «Открытия», ВЭБ.РФ, Промсвязьбанка, банка «Россия». Они смогут пользоваться замороженными активами и совершать сделки с европейцами, если это требуется для закупок или транспортировки сельхозпродукции где бы то ни было, включая зерно и удобрения.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Россия Украина зерно
Материалы по теме
Шесть кораблей с зерном вышли из портов Украины
Политика
Зеленский сообщил об экспорте 1 млн т зерна в рамках продуктовой сделки
Политика
МИД не увидел необходимости привлекать третьи страны для вывоза зерна
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter