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В ООН сообщили об экспорте 1,2 млн т зерна из Украины с начала сделки

ООН: более 1,2 млн т зерна экспортировали из Украины с начала зерновой сделки

Всего с момента заключения соглашения по «зерновой сделке» из портов Украины было вывезено более 1,2 млн т зерна и других продуктов питания, следует из заявления ООН, передает «Интерфакс».

«По состоянию на 29 августа общий тоннаж зерна и других продуктов питания, экспортированных из трех украинских портов, составляет 1 289 065 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 122 судов — 67 прибывающих в украинские порты и 55 — выходящих из них», — говорится в сообщении.

Кроме того, Совместный координационный центр (СКЦ) разрешил шести судам с 121 тыс. т продовольствия выйти 30 августа из украинских портов. Уточняется, что два судна отвезут в Испанию около 97 тыс. т кукурузы, еще два судна — 18 тыс. т кукурузы в Италию, еще 3,2 тыс. т кукурузы и 3 тыс. т пшеницы отправятся в Турцию.

Шесть кораблей с зерном вышли из портов Украины
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Судно SSI Invincible II

27 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил об экспорте 1 млн т зерна в рамках продуктовой сделки. В российском МИДе тогда передали, что было экспортировано 845 тыс. т зерна.

Соглашение по «зерновой сделке» было подписано Россией и Украиной отдельно друг от друга с Турцией и ООН 22 июля. Стороны обязались создать безопасный коридор для прохода судов с зерном по Черному морю, представители ООН, Турции и Украины договорились вести контроль за погрузкой, чтобы исключить провоз военных грузов. Соглашение было заключено на три месяца с возможностью продления.

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