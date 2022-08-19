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Путин и Макрон созвонились впервые с конца мая и обсудили Запорожскую АЭС

Запорожская АЭС
Запорожская АЭС (Фото: Александр Ермоченко / Reuters)

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном ситуацию вокруг Украины, сообщается на сайте Кремля.

Путин, в частности, обратил внимание на «систематические обстрелы украинскими военными территории Запорожской атомной электростанции», которые «создают опасность возникновения масштабной катастрофы, способной привести к радиационному заражению обширных территорий».

«Президенты отметили важность скорейшего направления на АЭС миссии МАГАТЭ, которая смогла бы на месте оценить реальную обстановку. С российской стороны подтверждена готовность оказать инспекторам агентства необходимое содействие», — говорится в сообщении.

Глава государства также напомнил о приглашении экспертов секретариата ООН и Международного Комитета Красного Креста посетить следственный изолятор в Еленовке в ДНР, по которому был нанесен ракетный удар. В нем российская сторона обвиняет украинских военных.

Кроме того, президент коснулся сделки по вывозу украинского зерна из черноморских портов и экспорту российских продуктов и удобрений на мировые рынки, указав на сохраняющиеся препятствия для российского экспорта.

Телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны. Президенты условились продолжить контакты.

Последний раз публично о контактах Путина и Макрона сообщалось 28 мая. В тот же день российский президент переговорил и с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем.

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