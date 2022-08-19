Путин и Макрон созвонились впервые с конца мая и обсудили Запорожскую АЭС

Запорожская АЭС (Фото: Александр Ермоченко / Reuters)

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном ситуацию вокруг Украины, сообщается на сайте Кремля.

Путин, в частности, обратил внимание на «систематические обстрелы украинскими военными территории Запорожской атомной электростанции», которые «создают опасность возникновения масштабной катастрофы, способной привести к радиационному заражению обширных территорий».

«Президенты отметили важность скорейшего направления на АЭС миссии МАГАТЭ, которая смогла бы на месте оценить реальную обстановку. С российской стороны подтверждена готовность оказать инспекторам агентства необходимое содействие», — говорится в сообщении.

Глава государства также напомнил о приглашении экспертов секретариата ООН и Международного Комитета Красного Креста посетить следственный изолятор в Еленовке в ДНР, по которому был нанесен ракетный удар. В нем российская сторона обвиняет украинских военных.

Кроме того, президент коснулся сделки по вывозу украинского зерна из черноморских портов и экспорту российских продуктов и удобрений на мировые рынки, указав на сохраняющиеся препятствия для российского экспорта.

Телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны. Президенты условились продолжить контакты.

Последний раз публично о контактах Путина и Макрона сообщалось 28 мая. В тот же день российский президент переговорил и с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем.

Читайте на РБК Pro Pro Герой республики: как стоматолог сбежал от родителей и заработал $1 млрд Герой республики: как стоматолог сбежал от родителей и заработал $1 млрд Статьи Pro Что такое циркадные ритмы и как они помогут стать продуктивнее Что такое циркадные ритмы и как они помогут стать продуктивнее Статьи Pro Стартап экс-CEO WeWork стоит $1 млрд еще до запуска. Что в нем особенного Стартап экс-CEO WeWork стоит $1 млрд еще до запуска. Что в нем особенного Статьи Pro Как отдохнуть без чувства вины: 5 главных принципов Как отдохнуть без чувства вины: 5 главных принципов Статьи Pro Почему продажа Netflix — лишь вопрос времени Почему продажа Netflix — лишь вопрос времени Статьи Pro У вас есть 8 секунд. Как презентовать и продать идею У вас есть 8 секунд. Как презентовать и продать идею Саммари Pro Россияне стали быстрее делать карьеру. Почему это опасно для компаний Россияне стали быстрее делать карьеру. Почему это опасно для компаний Статьи Pro Как бренды доходят до абсурда в текстах о себе Как бренды доходят до абсурда в текстах о себе Инструкции

Материал дополняется