В Думе предложили ограничить работу измеряющих цены аналитиков

В Думе предложили ввести регулирование работы компаний, которые изучают рынок товаров и потребительское поведение в России. Депутаты хотят запретить аналитикам исполнять санкции и распространять информацию в неприличной форме

Фото: Андрей Любимов / РБК

В Госдуму внесли законопроект, накладывающий ограничения на работу зарубежных компаний, занимающихся исследованиями рынка товаров в России и потребительского поведения россиян. Документ находится в электронной базе нижней палаты парламента.

Проект закона внесла группа депутатов во главе с председателем комитета по промышленности и торговле Владимиром Гутеневым. Они предлагают дополнить ФЗ-381 «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» новой статьей 20.2.

Что предложили депутаты

Авторы законопроекта уверены, что заниматься исследованиями структуры рынка потребления в России может только российское юрлицо, «если иное не предусмотрено международным договором». Заключение договоров на проведение исследований рынка потребления с другими структурами не допускается, сделки с ними будут признаваться ничтожными.

Юрлицо должно не менее чем на 80% принадлежать российским юридическим или физическим лицам. Такая компания должна собирать, систематизировать, анализировать и хранить информацию, полученную в результате исследований, с использованием баз данных, находящихся в России. Помимо этого, компании должны будут размещать на территории страны «технические средства, используемые для проведения исследований».

Согласно законопроекту, компании-аналитики должны будут отчитываться о своей работе перед ФАС. Не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом, они должны будут предоставлять службе сведения о своем соответствии устанавливаемым требованиям, а также отчет о проведенных за год исследованиях (его нужно будет разместить и на своем сайте). ФАС сможет потребовать от компаний предоставить сведения об используемых методиках, способах и технологиях проведения исследований, а также о «программах для электронных вычислительных машин», используемых для проведения этих исследований.

Помимо этого, в документе указывается, что аналитические компании не должны будут допускать исполнения решений иностранного государства, государственного объединения или союза «о введении мер ограничительного характера» в отношении России, ее граждан и юрлиц. Кроме того, положениями законопроекта запрещается использовать недостоверные данные о структуре товарного рынка в России.

По замыслу авторов законопроекта, будет создан реестр компаний, проводящих исследования потребительского рынка в России, который будет вести ФАС. Компании будут подавать заявление на включение в реестр, если они собирают данные о структуре товарных рынков более чем половины регионов России или если им направлено представление ФАС. Работать в России смогут только компании, вошедшие в перечень.

Решение о том, включать ли компанию в реестр, будет принимать специальная комиссия при правительстве. Она же будет согласовывать структуру собственности компании-аналитика. В частности, она сможет согласовать увеличение доли иностранного владения в компании (более 20%), но в каких именно случаях — не указано. При этом комиссия будет учитывать «интересы развития рынка исследований структуры рынка потребления, а также обеспечения пресечения нарушений организаторов структуры рынка потребления требований настоящей статьи».

Однако в некоторых случаях комиссии будет запрещено согласовывать увеличение доли иностранного участия:

если компания-аналитик «грубо или неоднократно» нарушила правила проведения исследований в России

публично поддерживала антироссийские санкции

публично дискредитировала российские вооруженные силы или распространяла фейки о них

распространяла информацию, «выражающей в неприличной форме <...> явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации или органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации».

Если компания не приведет свою структуру собственности в соответствие с решением комиссии, суд вправе принять решение о принудительной продаже долей (акций) в уставном капитале такой компании.

Закон предполагается ввести в действие со дня его официального опубликования. После этого компаниям будет даваться три месяца на то, чтобы предоставить в ФАС все необходимые сведения о себе. На то, чтобы привести свою деятельность в соответствие с положениями закона, им будет даваться срок до 1 марта 2024 года.

Зачем понадобилось регулировать работу иностранных компаний-аналитиков

В пояснительной записке говорится, что принятие законопроекта будет способствовать «обеспечению сопоставимости, открытости, достоверности, полноты и наследуемости данных, полученных в результате исследования товарных рынков, а также последующего применения данных в законодательно установленных целях».

Один из авторов, депутат Владимир Гутенев пояснил РБК, что иностранные компании, работающие в России, собирают информацию о товарных рынках, ценах на различные товары, в первую очередь на товары повседневного спроса, стоимости и составе потребительской корзины в регионах, динамике затрат на разные товары, в том числе на медикаменты. Последние данные могут давать картину состояния здоровья населения, диагнозов, которые ставят россиянам, рекомендуемых им лекарств, считает он.

Депутат отметил, что в девятом пакете санкций ЕС было введено эмбарго для европейских компаний на исследования рынка в России. Несмотря на это, их представительства продолжили работу в стране, а Евросоюз никак их за это не наказал.

«В связи с этим мы делаем однозначные выводы, о том, что данная информация (о российском потребительском рынке — РБК) является чрезвычайно важной и чувствительной не только для бизнесменов, но и для иных структур, которые в недружественных странах заинтересованы в том, чтобы сдерживать не только экономический рост нашей страны, но и воздействовать негативным образом на безопасность в различных ее аспектах. Это и продовольственная безопасность, и безопасность в области здравоохранения, фармацевтическая и так далее», — пояснил Гутенев.

Говоря о том, что суд может принять решение о продаже долей исследовательской компании, депутат подчеркнул, что здесь не имеется в виду национализация. По его словам, речь о том, чтобы сделать работу, затрагивающую важные и чувствительные сегменты экономики, прозрачной, не манипулятивной и базирующейся в России.

При этом авторы не опасаются, что в случае введения дополнительного регулирования иностранные аналитические компании уйдут с российского рынка. «Есть глубокая уверенность в том, что они не случайно не уходят, и будут не уходить до последнего, и что их вполне устроит ради присутствия на нашем рынке полноценный вход в российскую юрисдикцию с более существенными мерами контроля», — добавил Гутенев.

Кто из иностранцев сейчас работает на российском рынке

Сейчас в России анализом потребительского поведения и рынка товаров занимаются представительства трех глобальных иностранных компаний: GfK Group, NielsenIQ и Ipsos.

GfK Group — немецкая компания, занимающаяся исследованиями рынка с 30-х годов XX века. В России у компании есть свое дочернее подразделение, которое действует более 20 лет — ООО «Гфк-Русь». Оно проводит исследование покупок домохозяйств, изучая на основе этих данных покупательское поведение. 100% «ГфК-Русь» принадлежит австрийской GfK Austria.

За последние годы российская «дочка» GfK Group проводила исследования, которые показали, например, подорожание бананов в рознице в 2021 году, рост спроса на авокадо в 2019 году, после чего торговые сети зафиксировали дефицит этого продукта, а также увеличение продаж ноутбуков в начале пандемии коронавируса.

NielsenIQ (в 2021 году отделилась от Nielsen и стала самостоятельной компанией) — американская компания, которая проводит исследования в сфере товаров повседневного спроса. Компания также действует через российское юрлицо — ООО «Нильсен дэйта фэктори». Им владеет ООО «Эй Си Нильсен», 99,9% которого в свою очередь находятся во владении кипрской ACNielsen Cyprus Limited и 0,1% — у нидерландской ACNielsen (Nederland) B.V. Компания, например, замеряет в России индекс потребительского доверия и отслеживает, на чем экономят россияне.

Ipsos — французская компания, юридическое лицо в России — ООО «Ипсос Комкон». Им на 100% владеет материнская компания Ipsos S.A, зарегистрированная во Франции. В России Ipsos, например, узнавала, что россияне хотели бы получить в качестве подарка на Новый год или какая доля россиян покупает нелегальные сигареты.

Представитель NielsenIQ в России сообщил РБК, что компания пока изучает предложенный депутатами законопроект, не уточняя других деталей. В Ipsos отказались от комментариев. РБК направил запрос в «ГфК-Русь».