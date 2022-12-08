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Общество ,  
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Доля желающих получить сюрприз на Новый год россиян снизилась до 33%

Ipsos: только 33% россиян заявили, что хотят получить сюрприз в подарок на Новый год
Сюрпризы в качестве подарка на Новый год стали менее востребованы, чем в прошлом году, их хотят получить только 33% россиян. В топ-3 вариантов для подарков вошли деньги (46%), косметика (36%) и подарочные сертификаты (34%)
Фото: dpa / picture-alliance / ТАСС
Фото: dpa / picture-alliance / ТАСС

Треть россиян (33%) хотели бы получить сюрприз в качестве подарка на этот Новый год, следует из результатов опроса исследовательской компании Ipsos (есть у РБК). В прошлом году сюрпризы были на втором месте среди желаемых подарков (37%), а в этом году — на пятом.

Опрос проводился с 28 по 30 ноября 2022 года. Участие в нем приняли 3,5 тыс. жителей России старше 18 лет.

На первом месте среди желаемых подарков как в 2021, так и в 2022 году остались деньги — их хотят получить 46% опрошенных. На втором месте — косметика и парфюмерия (36%), на третьем и четвертом — подарочные сертификаты и гаджеты (по 34%).

Менее востребованными подарками на Новый год оказались аксессуары для компьютерных игр и виртуальной/дополненной реальности (6%), подписки на цифровые сервисы (5%) и виртуальные подарки (аватарки, цифровая одежда и пр., 3%).

Опрос также показал, что больше половины респондентов (53%) планируют в этом году покупать столько же подарков, сколько и в прошлом. 25% россиян купят подарков меньше, чем в 2021 году. При этом доля тех, кто собирается покупать больше подарков онлайн, выросла до 41% (в 2021 году их было 37%).

Что касается трат, то в этом году 41% россиян снизят бюджет на подарки, а 39% сокращать расходы не собираются. 34% участников опроса готовы потратить на новогодний подарок от 500 до 1,5 тыс. руб., 28% — от 1,5 тыс. до 3 тыс. руб., 18% — от 3 тыс. до 5 тыс. руб. Не планируют покупать подарки вообще 6% респондентов.

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В прошлом году в списке наиболее желанных подарков были деньги (их хотели получить 47% респондентов), сюрпризы (37%) и гаджеты (34%), показал опрос Ipsos, проводившийся осенью 2021 года. При этом сюрпризов хотели больше женщины, чем мужчины (43 против 31%), а гаджеты — желанный подарок в большей степени для мужчин (40%), чем для женщин (29%).

Электронные устройства, компьютерные игры и аксессуары для них и подписки на интернет-сервисы были более популярны среди опрошенных в возрасте 18–24 лет, а виртуальные подарки (аватарки, цифровую одежду и т.д.) в основном хотели получить респонденты в возрасте от 25 до 34 лет.

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Опрос Ipsos Новый Год подарок
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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