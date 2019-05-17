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Интер РАО ЕЭС ₽5 (+24,46%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20 Купить
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Бизнес ,  
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Эксперты Nielsen зафиксировали рост доли экономящих россиян
В первом квартале 2019 года экономить вынуждены 69% россиян. Граждане стараются сократить расходы на услуги ЖКХ и не пользоваться машиной. При этом индекс потребительского доверия россиян достиг исторического минимума
Фото: Григорий Сысоев / РИА Нвоости

В первом квартале 2019 года экономят около 69% россиян. Их доля увеличилась на 7 п.п. по сравнению с предыдущим кварталом. Об этом свидетельствуют данные глобального исследования потребительского доверия, проведенного The Conference Board в сотрудничестве с агентством Nielsen (есть у РБК).

Так, доля россиян, которые стараются сократить расходы на газ и электричество, а также реже использовать личный автомобиль, увеличилась на 4 п.п. — до 39% и 19% соответственно. Кроме того, граждане стали меньше копить и тратить деньги на развлечения вне дома.

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Доля российских потребителей, у которых есть свободные деньги, оставшиеся после совершения базовых трат, сократилась до 72% (-5 п.п.). При этом потребители чаще стали тратить свободные деньги на покупку одежды (33%, +1 п.п.), выплату долгов (33%, +2 п.п.) и отпуска (30%, +3 п.п.).

Индекс потребительского доверия россиян достиг в первом квартале исторического минимума — 62 пункта. Данный индекс складывается из оценки перспектив на рынке труда, уровня финансового благополучия и готовности тратить деньги.

«Снижение индекса потребительского доверия во многом связано с тем, что в текущей экономической ситуации все меньше потребителей ожидают благоприятных финансовых перспектив и считают, что сейчас не лучшее время тратить деньги, вследствие чего сокращают свои повседневные расходы и продолжают экономить», — пояснила директор по аналитике и консалтингу Nielsen Россия Марина Волкова.

При этом она заметила, что в первом квартале значения индекса традиционно оказываются чуть ниже, чем в другие периоды года.

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По мнению большинства потребителей (79%), Россия находится в состоянии рецессии. При этом доля тех, кто верит в улучшение экономического положения в ближайшее время, увеличилась до 6% (+2 п.п.).

Прошлый минимум значения индекса был зафиксирован в первом и четвертом кварталах 2016 года, тогда он находился на уровне 63-го пункта. Однако уже в 2017 году наметился его рост. Эксперты объясняли, что это может объясняться привыканием покупателей к нынешним ценам и доходам.

Исследование проводилось в марте среди более чем 32 тыс. онлайн-потребителей в 64 странах мира.

Автор: Александра Федотова
Теги: потребители, товары
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