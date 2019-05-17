Эксперты Nielsen зафиксировали рост доли экономящих россиян

В первом квартале 2019 года экономить вынуждены 69% россиян. Граждане стараются сократить расходы на услуги ЖКХ и не пользоваться машиной. При этом индекс потребительского доверия россиян достиг исторического минимума

Фото: Григорий Сысоев / РИА Нвоости

В первом квартале 2019 года экономят около 69% россиян. Их доля увеличилась на 7 п.п. по сравнению с предыдущим кварталом. Об этом свидетельствуют данные глобального исследования потребительского доверия, проведенного The Conference Board в сотрудничестве с агентством Nielsen (есть у РБК).

Так, доля россиян, которые стараются сократить расходы на газ и электричество, а также реже использовать личный автомобиль, увеличилась на 4 п.п. — до 39% и 19% соответственно. Кроме того, граждане стали меньше копить и тратить деньги на развлечения вне дома.

Доля российских потребителей, у которых есть свободные деньги, оставшиеся после совершения базовых трат, сократилась до 72% (-5 п.п.). При этом потребители чаще стали тратить свободные деньги на покупку одежды (33%, +1 п.п.), выплату долгов (33%, +2 п.п.) и отпуска (30%, +3 п.п.).

Индекс потребительского доверия россиян достиг в первом квартале исторического минимума — 62 пункта. Данный индекс складывается из оценки перспектив на рынке труда, уровня финансового благополучия и готовности тратить деньги.