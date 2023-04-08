Какие товары подешевели и подорожали за год в магазинах. Фотогалерея

Как изменились за год цены на продукты в магазинах. Фотогалерея

РБК отследил, как изменились в магазинах цены на конкретные товары в марте 2023 года относительно марта 2022-го, когда был пик роста цен. За год большинство из них подешевели, но есть и подорожавшие, например, бананы и бумага Zewa

Фото: Андрей Любимов / РБК

Год назад, в марте 2022 года, инфляция в России била рекорды — за месяц цены взлетели на 7,6%. Такого не было более чем 20 лет, с 1999 года. Рост цен начался после объявления о специальной военной операции на Украине и последовавшего ввода западных санкций, которые привели к разгону курса доллара, нарушению логистических цепочек импортных поставок и уходу из страны иностранных производителей.

В последующие месяцы рост цен замедлился, но мартовский взлет влиял на показатель годовой инфляции вплоть до марта текущего года — он достигал пика в 17,83% в апреле и опустился до 10,99% в феврале. Об инфляции за март этого года Росстат еще не отчитывался, но с 1 по 27 марта цены поднялись всего на 0,17%.

Официальная статистика считает изменение цен по видам товаров и услуг без учета брендов. Но в прошедшем году многие западные производители потребительских товаров либо вовсе покинули российский рынок, либо сократили ассортимент, в результате продукция под привычными для россиян марками могла подорожать больше, чем в целом определенная категория товаров.

РБК зафиксировал, сколько стоили отдельные товары в магазинах на пике роста цен в марте 2022 года и какова их стоимость в марте 2023-го.

Какие товары за год подешевели

Фотографии цен на одинаковые товары в магазинах 30 марта 2023-го и 29 марта 2022-го

Смартфоны

Цена 30 марта 2023 года и цена 29 марта 2022 года в «Эльдорадо» (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Цены на продукцию Apple в «Эльдорадо»: iPhone 13 Pro Max и iPhone 13 Pro

Средства гигиены и бытовая химия

Цена 30 марта 2023 года и цена 29 марта 2022 года в магазине «Пятерочка» (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Цены на шампунь Head & Shoulders в «Пятерочке»

Цена 30 марта 2023 года и цена 29 марта 2022 года в магазине «Магнит» (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Цены на средство для мытья посуды Fairy в «Магните»

Яблоки

Яблоки «Гренни Смит» в супермаркете «Верный»

Цена 30 марта 2023 года и цена 29 марта 2022 года в супермаркете «Верный» (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Мясо

Цена 30 марта 2023 года и цена 29 марта 2022 года в магазине «О’Кей» (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Цены на охлажденную свинину в магазине «О’Кей»

Какие товары подорожали за год по сравнению с пиком цен

Фотографии цен на одинаковые товары в магазинах 30 марта 2023-го и 29 марта 2022-го

Бытовая техника

Цены на электрочайники Tefal Loft и Tefal Element в «Эльдорадо»

Бананы

Цена 30 марта 2023 года и цена 29 марта 2022 года в магазине «Пятерочка» (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Цены на бананы в магазине «Пятерочка»

Туалетная бумага

Цена 30 марта 2023 года и цена 29 марта 2022 года в магазине «Магнит» (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Цены на туалетную бумагу Zewa в «Магните»

Корм для кошек

Цена 30 марта 2023 года и цена 29 марта 2022 года в зоомагазине «Четыре лапы» (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Цены на корм для кошек Whiskas в зоомагазине «Четыре лапы»

Средства для стирки

Цена 30 марта 2023 года в магазине «Ашан» и цена 29 марта 2022 года в магазине «Пятерочка» (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Цена на стиральный порошок Persil 30 марта 2023 года в магазине «Ашан» и цена 29 марта 2022 года в магазине «Пятерочка»

Цена 30 марта 2023 года в магазине «Ашан» и цена 29 марта 2022 года в магазине «Пятерочка» (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Цена на капсулы для стирки Ariel 30 марта 2023 года в магазине «Ашан» и цена 29 марта 2022 года в магазине «Пятерочка»

Как изменялись цены на ряд товаров по сравнению с февралем 2022-го

Фотографии цен на одинаковые товары в магазинах 30 марта 2023 года, 29 марта 2022-го и 28 февраля 2022-го

Сахар

Цены на сахар в магазине «О’Кей»

Хлеб

Цены на хлеб в магазине «Дикси»

Товары для ремонта

Цены на клей для виниловых обоев в Leroy Merlin

Цены на краску для потолков в магазине Leroy Merlin*

*На фото в феврале и марте 2022 года объем краски в банке 10 л, в марте 2023 года объем уменьшился до 9 л.

Цены на дрели в магазине Leroy Merlin*

*На фото от 29 марта 2022 года товар временно отсутствует в продаже, цена на сайте — 3860 руб.

Ноутбуки

Цены на Lenovo IdeaPad 3 в «Эльдорадо»