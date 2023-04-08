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Бизнес ,  
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Как изменились за год цены на продукты в магазинах. Фотогалерея

Какие товары подешевели и подорожали за год в магазинах. Фотогалерея
РБК отследил, как изменились в магазинах цены на конкретные товары в марте 2023 года относительно марта 2022-го, когда был пик роста цен. За год большинство из них подешевели, но есть и подорожавшие, например, бананы и бумага Zewa
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Год назад, в марте 2022 года, инфляция в России била рекорды — за месяц цены взлетели на 7,6%. Такого не было более чем 20 лет, с 1999 года. Рост цен начался после объявления о специальной военной операции на Украине и последовавшего ввода западных санкций, которые привели к разгону курса доллара, нарушению логистических цепочек импортных поставок и уходу из страны иностранных производителей.

В последующие месяцы рост цен замедлился, но мартовский взлет влиял на показатель годовой инфляции вплоть до марта текущего года — он достигал пика в 17,83% в апреле и опустился до 10,99% в феврале. Об инфляции за март этого года Росстат еще не отчитывался, но с 1 по 27 марта цены поднялись всего на 0,17%.

Официальная статистика считает изменение цен по видам товаров и услуг без учета брендов. Но в прошедшем году многие западные производители потребительских товаров либо вовсе покинули российский рынок, либо сократили ассортимент, в результате продукция под привычными для россиян марками могла подорожать больше, чем в целом определенная категория товаров.  

РБК зафиксировал, сколько стоили отдельные товары в магазинах на пике роста цен в марте 2022 года и какова их стоимость в марте 2023-го. 

Какие товары за год подешевели

Фотографии цен на одинаковые товары в магазинах 30 марта 2023-го и 29 марта 2022-го

Смартфоны

Цена 30 марта 2023 года и цена 29 марта 2022 года&nbsp;в &laquo;Эльдорадо&raquo;
Цена 30 марта 2023 года и цена 29 марта 2022 года в «Эльдорадо» (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Цены на продукцию Apple в «Эльдорадо»: iPhone 13 Pro Max и iPhone 13 Pro

Средства гигиены и бытовая химия

Цена 30 марта 2023 года и цена 29 марта 2022 года&nbsp;в магазине &laquo;Пятерочка&raquo;
Цена 30 марта 2023 года и цена 29 марта 2022 года в магазине «Пятерочка» (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Цены на шампунь Head & Shoulders в «Пятерочке»

Цена 30 марта 2023 года&nbsp;и цена 29 марта 2022 года в магазине &laquo;Магнит&raquo;
Цена 30 марта 2023 года и цена 29 марта 2022 года в магазине «Магнит» (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Цены на средство для мытья посуды Fairy в «Магните»

Яблоки

Яблоки «Гренни Смит» в супермаркете «Верный»

Цена 30 марта 2023 года и цена 29 марта 2022&nbsp;года в супермаркете &laquo;Верный&raquo;
Цена 30 марта 2023 года и цена 29 марта 2022 года в супермаркете «Верный» (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Мясо

Цена 30 марта 2023 года и цена 29 марта 2022 года в магазине &laquo;О&rsquo;Кей&raquo;
Цена 30 марта 2023 года и цена 29 марта 2022 года в магазине «О’Кей» (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Цены на охлажденную свинину в магазине «О’Кей»

Какие товары подорожали за год по сравнению с пиком цен

Фотографии цен на одинаковые товары в магазинах 30 марта 2023-го и 29 марта 2022-го

Бытовая техника

Цена 30 марта 2023 года электрочайникa&nbsp;Tefal Loft в &laquo;Эльдорадо&raquo; Цена 30 марта 2023 года электрочайникa Tefal Element в &laquo;Эльдорадо&raquo; Цена 29 марта 2022 года электрочайников&nbsp;Tefal Loft и Tefal Element в &laquo;Эльдорадо&raquo;

Цены на электрочайники Tefal Loft и Tefal Element в «Эльдорадо»

Бананы

Цена 30 марта 2023 года и цена 29 марта 2022 года в магазине &laquo;Пятерочка&raquo;
Цена 30 марта 2023 года и цена 29 марта 2022 года в магазине «Пятерочка» (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Цены на бананы в магазине «Пятерочка»

Туалетная бумага

Цена 30 марта 2023 года и цена 29 марта 2022 года в магазине &laquo;Магнит&raquo;
Цена 30 марта 2023 года и цена 29 марта 2022 года в магазине «Магнит» (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Цены на туалетную бумагу Zewa в «Магните»

Корм для кошек

Цена 30 марта 2023 года и цена 29 марта 2022 года в зоомагазине &laquo;Четыре лапы&raquo;
Цена 30 марта 2023 года и цена 29 марта 2022 года в зоомагазине «Четыре лапы» (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Цены на корм для кошек Whiskas в зоомагазине «Четыре лапы»

Средства для стирки

Цена 30 марта 2023 года в магазине &laquo;Ашан&raquo; и цена 29 марта 2022 года в магазине &laquo;Пятерочка&raquo;&nbsp;
Цена 30 марта 2023 года в магазине «Ашан» и цена 29 марта 2022 года в магазине «Пятерочка»  (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Цена на стиральный порошок Persil 30 марта 2023 года в магазине «Ашан» и цена 29 марта 2022 года в магазине «Пятерочка»

Цена 30 марта 2023 года в магазине&nbsp;&laquo;Ашан&raquo; и цена 29 марта 2022 года в магазине &laquo;Пятерочка&raquo;
Цена 30 марта 2023 года в магазине «Ашан» и цена 29 марта 2022 года в магазине «Пятерочка» (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Цена на капсулы для стирки Ariel 30 марта 2023 года в магазине «Ашан» и цена 29 марта 2022 года в магазине «Пятерочка»

Как изменялись цены на ряд товаров по сравнению с февралем 2022-го

Фотографии цен на одинаковые товары в магазинах 30 марта 2023 года, 29 марта 2022-го и 28 февраля 2022-го

Сахар

Цена на сахар в магазине &laquo;О&#39;Кей&raquo; 30&nbsp;марта 2023 Цена на сахар в магазине &laquo;О&#39;Кей&raquo; 29 марта 2022 Цена&nbsp;на сахар в магазине &laquo;О&#39;Кей&raquo; 28 февраля 2022

Цены на сахар в магазине «О’Кей»

Хлеб

Цена на хлеб в магазине &laquo;Дикси&raquo; 30 марта 2023 Цена на хлеб в магазине &laquo;Дикси&raquo; 29 марта 2022 Цена на хлеб в магазине &laquo;Дикси&raquo; 28 февраля 2022

Цены на хлеб в магазине «Дикси»

Товары для ремонта

Цена на клей для виниловых обоев Leroy Merlin&nbsp;30 марта 2023 года Цена на клей для виниловых обоев Leroy Merlin 29 марта 2022 года Цена на клей для виниловых обоев Leroy Merlin 28 февраля 2022 года

Цены на клей для виниловых обоев в Leroy Merlin

Цена на краску для потолков в магазине Leroy Merlin 30 марта 2023 года Цена на краску для потолков в магазине Leroy Merlin 29 марта 2022 года Цена на краску для потолков в магазине Leroy Merlin&nbsp;28 февраля 2022 года

Цены на краску для потолков в магазине Leroy Merlin*

*На фото в феврале и марте 2022 года объем краски в банке 10 л, в марте 2023 года объем уменьшился до 9 л.

Цена на дрель в магазине Leroy Merlin 30 марта 2023 года Цена на дрель в магазине Leroy Merlin 29 марта 2022 года Цена на дрель в магазине Leroy Merlin&nbsp;28 февраля 2022 года

Цены на дрели в магазине Leroy Merlin*

*На фото от 29 марта 2022 года товар временно отсутствует в продаже, цена на сайте — 3860 руб.

Ноутбуки

Цена на ноутбук Lenovo IdeaPad 3 в магазине &laquo;Эльдорадо&raquo; 30 марта 2023 года Цена на ноутбук Lenovo IdeaPad 3 в магазине &laquo;Эльдорадо&raquo; 29 марта 2022 года Цена на ноутбук Lenovo IdeaPad 3 в магазине&nbsp;&laquo;Эльдорадо&raquo; 28 февраля 2022 года

Цены на Lenovo IdeaPad 3 в «Эльдорадо» 

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Михаил Гребенщиков Михаил Гребенщиков, Андрей Любимов Андрей Любимов, Елена Сухорукова Елена Сухорукова, Сергей Зимин Сергей Зимин
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