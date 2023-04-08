Как изменились за год цены на продукты в магазинах. Фотогалерея
Год назад, в марте 2022 года, инфляция в России била рекорды — за месяц цены взлетели на 7,6%. Такого не было более чем 20 лет, с 1999 года. Рост цен начался после объявления о специальной военной операции на Украине и последовавшего ввода западных санкций, которые привели к разгону курса доллара, нарушению логистических цепочек импортных поставок и уходу из страны иностранных производителей.
В последующие месяцы рост цен замедлился, но мартовский взлет влиял на показатель годовой инфляции вплоть до марта текущего года — он достигал пика в 17,83% в апреле и опустился до 10,99% в феврале. Об инфляции за март этого года Росстат еще не отчитывался, но с 1 по 27 марта цены поднялись всего на 0,17%.
Официальная статистика считает изменение цен по видам товаров и услуг без учета брендов. Но в прошедшем году многие западные производители потребительских товаров либо вовсе покинули российский рынок, либо сократили ассортимент, в результате продукция под привычными для россиян марками могла подорожать больше, чем в целом определенная категория товаров.
РБК зафиксировал, сколько стоили отдельные товары в магазинах на пике роста цен в марте 2022 года и какова их стоимость в марте 2023-го.
Какие товары за год подешевели
Фотографии цен на одинаковые товары в магазинах 30 марта 2023-го и 29 марта 2022-го
Смартфоны
Цены на продукцию Apple в «Эльдорадо»: iPhone 13 Pro Max и iPhone 13 Pro
Средства гигиены и бытовая химия
Цены на шампунь Head & Shoulders в «Пятерочке»
Цены на средство для мытья посуды Fairy в «Магните»
Яблоки
Яблоки «Гренни Смит» в супермаркете «Верный»
Мясо
Цены на охлажденную свинину в магазине «О’Кей»
Какие товары подорожали за год по сравнению с пиком цен
Фотографии цен на одинаковые товары в магазинах 30 марта 2023-го и 29 марта 2022-го
Бытовая техника
Цены на электрочайники Tefal Loft и Tefal Element в «Эльдорадо»
Бананы
Цены на бананы в магазине «Пятерочка»
Туалетная бумага
Цены на туалетную бумагу Zewa в «Магните»
Корм для кошек
Цены на корм для кошек Whiskas в зоомагазине «Четыре лапы»
Средства для стирки
Цена на стиральный порошок Persil 30 марта 2023 года в магазине «Ашан» и цена 29 марта 2022 года в магазине «Пятерочка»
Цена на капсулы для стирки Ariel 30 марта 2023 года в магазине «Ашан» и цена 29 марта 2022 года в магазине «Пятерочка»
Как изменялись цены на ряд товаров по сравнению с февралем 2022-го
Фотографии цен на одинаковые товары в магазинах 30 марта 2023 года, 29 марта 2022-го и 28 февраля 2022-го
Сахар
Цены на сахар в магазине «О’Кей»
Хлеб
Цены на хлеб в магазине «Дикси»
Товары для ремонта
Цены на клей для виниловых обоев в Leroy Merlin
Цены на краску для потолков в магазине Leroy Merlin*
*На фото в феврале и марте 2022 года объем краски в банке 10 л, в марте 2023 года объем уменьшился до 9 л.
Цены на дрели в магазине Leroy Merlin*
*На фото от 29 марта 2022 года товар временно отсутствует в продаже, цена на сайте — 3860 руб.
Ноутбуки
Цены на Lenovo IdeaPad 3 в «Эльдорадо»