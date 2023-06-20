Росстат сообщил о максимальной за 23 года цене перелетов «экономом»

Стоимость перелета экономом по России достигла почти ₽7 тыс. за 1 тыс. км — максимальное значение с 2000 года. На цены оказывают влияние дорожающий керосин и сокращение субсидий, считают эксперты. У Минтранса и ФАС другие данные

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Стоимость перелета в салоне экономического класса по России в мае 2023 года выросла на 28% по сравнению с маем 2022 года, до 6972,36 руб. в расчете на 1 тыс. км пути, следует из данных Росстата. Это максимальное значение с 2000 года (более ранних данных нет). Предыдущий рекорд — 6892,51 руб. — ведомство зафиксировало 13 лет назад, в августе 2010 года. С начала 2023-го за первые пять месяцев цена перелета увеличилась на 32%.

В соответствии с данными, предоставленными Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и обработанными Минтрансом, рост цен на авиабилеты экономического класса, проданные на период январь—сентябрь 2023 года, не превышает прогнозируемый Банком России индекс инфляции на текущий год (4,5–6,5%). В Минфине сообщили, что в министерство не поступали предложения, направленные на стабилизацию или сокращение стоимости авиабилетов.

В ФАС заявили РБК, что отслеживают стоимость билетов экономкласса по более чем 500 маршрутам, в апреле 2023 года цены выросли по сравнению с апрелем 2022 года на 4%, В службе отметили, что на стоимость билетов влияют сезонность, спрос и инфляция, а в 2022 году авиакомпании часто проводили распродажу. «Также отметим, что в виду разного набора данных, используемых при расчете показателей, результаты наблюдения Росстата и ФАС России могут отличаться», — заявили в службе.

РБК направил запросы в Росавиацию, Минэнерго, Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) и крупнейшим авиакомпаниям.

Как Росстат оценивает стоимость авиабилетов Показатель «Полет в салоне экономического класса самолета в расчете на 1 тыс. км пути» используется специалистами Росстата для расчета индекса потребительских цен. Этот индекс рассчитывается на основе данных из 282 российских городов, а стоимость билетов — только по населенным пунктам с аэропортами. По оценкам ведомства, 2/3 рейсов и билетов, которые попадают в мониторинг цен Росстата, — это перелеты в Москву. «В случае если нет рейсов в Москву, регистраторы фиксируют цены на прямые авиаперелеты в крупные российские города на регулярных рейсах», — пояснили РБК в пресс-службе Росстата.



Специалисты Росстата наблюдают за динамикой стоимости билетов как через интернет, так и через кассы в аэропортах вылета. Средняя цена на авиабилеты рассчитывается по следующему алгоритму — регистраторы «покупают» билеты, которые рассчитаны на вылет через 15 дней, через десять дней и через три дня (таким образом можно учесть ценовые изменения, связанные со сроком вылета). При анализе учитываются цены минимум на три—пять рейсов (все зависит от частоты вылетов из аэропорта в Москву или другие крупные города). Учитываются стоимость билетов на рейсы, пользующиеся наибольшей популярностью у пассажиров, и тарифы, по которым покупается большинство билетов. Как правило, это билеты средней ценовой категории. При расчетах не учитываются билеты комфорт-класса или бизнес-класса, а также билеты, которые продаются с индивидуальными скидками.

Почему растет стоимость перелетов

Рост стоимости есть, но он не такой большой, как это отображает в своих данных Росстат, сказал РБК источник в одной из крупнейших авиакомпаний. По итогам пяти месяцев этого года стоимость билетов по группе «Аэрофлот» (кроме одноименного перевозчика в нее входят «Победа» и «Россия») в среднем выросла на 10%, рассказывал гендиректор авиакомпании Сергей Александровский в кулуарах Петербургского международного экономического форума: «Это примерно отражает в целом рыночную ситуацию». По словам топ-менеджера, «самое существенное ценовое давление» «Аэрофлот» испытывает от роста цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ): «В среднем цена за пять месяцев [2023 года] составила порядка 70 тыс. руб. за тонну керосина (по данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, в мае 2022 года цена авиакеросина, поставляемого в крыло самолета в аэропортах Москвы, составляла 71,585 тыс. руб., в мае 2023-го — 74,083 тыс. руб.). Да, есть демпфер (правительство частично компенсирует авиакомпаниям рост цен на керосин. — РБК), но он, конечно, корректируется в 2023 году и не оказывает такого существенного влияния на среднюю стоимость [билетов], как в 2022 году».

Существенным риском для дальнейшего развития внутренних перелетов S7 Airlines считает рост цен на авиабилеты из-за увеличения себестоимости перелетов, отмечает представитель компании Яна Тычинская. По ее словам, кроме стоимости ГСМ на это влияет стоимость обслуживания самолетов в аэропортах, стоимость аэронавигационного обслуживания и многое другое.

В связи с санкционным давлением, усложнившим российским компаниям доступ к комплектующим и зарубежным центрам сервисного обслуживания, перевозчики вынуждены завозить запчасти, используя альтернативные каналы поставок, и осваивать дополнительные операции по обслуживанию локально, что неизбежно приводит к повышению цены, говорит старший менеджер консалтинговой компании «НЭО» Вадим Топоров. Кроме того, себестоимость перелетов в курортные регионы на юге России выросла из-за роста продолжительности рейсов на фоне закрытия нескольких аэропортов на юге России с момента начала специальной военной операции на Украине, добавляет директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Элина Кулиева.

В 2022 году, после начала спецоперации, избежать роста цен на авиабилеты удалось благодаря дополнительным субсидиям авиакомпаниям в размере более 125 млрд руб. Однако эти средства всеми авиакомпаниями освоены и закончились, отметил Александровский. Авиакомпании с 2019 года фиксируют рост издержек, опережающий рост тарифной выручки, напоминает исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. В этом году этот рост не полностью покрывается субсидиями, указывает эксперт. Значительная часть возможного удорожания билетов в 2022 году была абсорбирована различными мерами государственной поддержки, соглашается директор группы корпоративных рейтингов АКРА Александр Гущин. Рост стоимости билетов также связан с переключением авиакомпаний с более высокорентабельных международных перевозок на внутренние перевозки, где маржинальность традиционно ниже, добавляет директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Александр Диваков. Среди международных санкций, введенных против России в 2022 году, — запрет на выполнение рейсов в Евросоюз, Великобританию, США и другие страны.

Что будет с ценами на авиабилеты

В июле—августе 2023 года на фоне сезонного пика спроса средняя цена перелета в экономклассе может достигнуть 7–7,5 тыс. руб. на 1 тыс. км, говорит младший директор корпоративных рейтингов Национального рейтингового агентства (НРА) Алла Юрова. В 2023 году, при условии ослабевания мер господдержки, можно ожидать роста цен на перелеты, соглашается Гущин.

Но в дальнейшем цены на авиабилеты внутри России могут в среднем снизиться при условии расширения международной маршрутной сети и оттока части спроса на зарубежные направления, считает Юрова. К концу 2023 года возможен рост цен на 10–15%, предупреждает Диваков. Однако многое будет зависеть как от размера субсидирования отрасли, динамики курса рубля и цен на нефть, так и от геополитической ситуации, оговаривается он. Авиакомпании и без мер поддержки в 2023 году достаточно уверенно себя чувствуют, надо попробовать жить без них, считает Александровский.

При этом динамика цен на билеты может быть разнонаправленной от маршрута к маршруту и на каждом из них будет зависеть от множества факторов, включая всплеск или падение спроса, достаточность провозных емкостей и т.д., указывает Гущин.