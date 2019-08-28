Торговые сети столкнулись с нехваткой авокадо

У торговых сетей возникли перебои с поставкой авокадо из-за смены сезонного поставщика. Исчезновение популярного фрукта заметили потребители: за последний год продажи авокадо заметно выросли

Фото: Cesar Rodriguez / Bloomberg

За последний год в России резко вырос спрос на авокадо, зафиксировала аналитическая компания GfK (отслеживает ежедневные покупки 20 тыс. домохозяйств по всей России). Число россиян, хоть раз купивших авокадо с августа 2018-го по июль 2019-го, выросло в два раза по сравнению с предыдущим годовым периодом. Покупать этот фрукт стали чаще — в среднем 3,2 раза в год, тогда как год назад средняя частота покупки была 1,8 раз в год. Продажи авокадо в упаковке, по данным GfK, выросли в 3,5 раза.

Рост популярности авокадо привел к тому, что в августе 2019-го года потребители заметили сезонный дефицит этого фрукта: в некоторых сетевых магазинах Москвы его не было, а доступная продукция оказалась либо низкого качества, либо выросла в цене. С затруднениями в поставках столкнулась торговая сеть «Лента», рассказала РБК ее представитель Мария Филиппова. Дефицит авокадо был у сети «ВкусВилл» примерно с 20 июля по 10 августа, говорит технолог компании Сергей Ким. Сейчас продукция есть, но у поставщиков, по его словам, цены выросли на 80%.

С нехваткой сталкиваются и рестораны: в августе они закупали наиболее востребованный сорт Хаас по цене 700–750 руб. за килограмм вместо 450 руб. за килограмм, рассказывает гендиректор специализирующейся на розничной продаже и импорте экзотических фруктов компании Mangoed Глеб Матюхов. Проблемы возникают каждый год с августа по начало сентября, указывает владелец сети кафе Avocado Point Элина Осипова, но в этом году сезонный дефицит сопровождается ростом цен. О перебоях в поставках рассказал и сотрудник отдела закупки ресторанной сети «Мясо&Рыба».

Почему пропадает авокадо

В торговых сетях Москвы авокадо продается круглогодично, но поставки этого фрукта зависят от сезона, указывает сотрудник крупной розничной сети. В зимний период крупнейший поставщик — Израиль, а в течение года поставки идут из Африки, Латинской Америки, Доминиканы. По данным Федеральной таможенной службы, в первом полугодии 2019 года Израиль завез в Россию 5,4 тыс. т авокадо. Кения, которая в прошлом году была лидером, снизила поставки более чем в два раза — до 2,4 тыс. т. Причиной, говорит Матюхов, стало снижение урожая из-за погодных условий.