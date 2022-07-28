Латвия обвинила Россию в неисполнении договоренностей «со Средних веков»

Российский МИД заявлял ранее о «достигшей беспрецедентных масштабов антироссийской истерии в Латвии»

Эдгарс Ринкевич (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Россия не исполняла свои договоренности «со времен Средневековья» независимо от того, в какой форме государственности находилась. Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич, передает Latvias Zinas.

«Со времен Средневековья существует давняя история, когда Россия в любой форме — империя, федерация — подписывает документы, а потом довольно быстро их нарушает. Самый вопиющий случай последних десятилетий — Будапештский меморандум, который подписала Россия, гарантирующий территориальную неделимость Украины», — заявил он.

Будапештский меморандум в декабре 1994 года подписали Великобритания, Россия, США и Украина. Он предусматривал гарантии безопасности и территориальной целостности Украины в обмен на ее отказ от ядерного оружия. Подписавшие договор страны обязались уважать суверенитет Украины и воздерживаться от применения силы против нее.

Латвия после начала военной операции России на Украине осудила действия Москвы и ввела против нее санкции. Кроме этого, президент Латвии Эгил Левитс ранее призвал все русскоязычное население государства осудить спецоперацию. Тех, кто поддерживает Россию, он предложил депортировать или лишать латвийского гражданства. Эту идею в апреле поддержал латвийский сейм. Речь в законе идет только о людях с двойным гражданством. Если латвийское гражданство единственное для человека, его не смогут отобрать.

В российском МИДе решение латвийского сейма осудили. «В условиях достигшей беспрецедентных масштабов антироссийской истерии в Латвии принятие таких поправок свидетельствует об уничтожении в этой прибалтийской стране последних ростков демократии», — ответило ведомство. В МИДе допустили, что в Латвии может вырасти число дел, «сфабрикованных в отношении русскоязычных жителей».