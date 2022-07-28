Латвия обвинила Россию в неисполнении договоренностей «со Средних веков»

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 июля
EUR ЦБ: 61,22 (+0,21) Инвестиции, 15:54
Курс доллара на 29 июля
USD ЦБ: 60,2 (-0,02) Инвестиции, 15:54
Си Цзиньпин предупредил Байдена, что «играющий с огнем» сам себя обожжет Политика, 20:25
Посол заявила о готовности России возобновить поставки газа в Болгарию Бизнес, 20:22
Какие умные системы помогают не заснуть за рулем Партнерский проект, 20:09
Патриарх поспорил с утверждениями «злонамеренных» о Церкви для москалей Политика, 20:09
Суд приговорил директора крымского зоопарка за нападение тигра на ребенка Общество, 19:57
Какой может быть математика наказаний для водителей Партнерский проект, 19:46
Владелец Facebook отчитался о падении аудитории в Европе Технологии и медиа, 19:42
Шереметьево после грозы и ливня вновь стал принимать самолеты Общество, 19:42
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Латвия обвинила Россию в неисполнении договоренностей «со Средних веков» Политика, 19:40
Что делать, если застрял в лифте Партнерский проект, 19:33
Черчесов объяснил отказ от Дзюбы и Оздоева фразой «бюджет не резиновый» Спорт, 19:30
Минпромторг выступил против запрета вейпов и электронных сигарет в России Экономика, 19:25
«Что-то на современном»: как хорошо вы знаете язык поколения альфа. Тест Совместный проект, 19:20
СБУ заявила о передаче государству «российских активов» на $210 млн Политика, 19:15
Военная операция на Украине ,  
0 

Латвия обвинила Россию в неисполнении договоренностей «со Средних веков»

Российский МИД заявлял ранее о «достигшей беспрецедентных масштабов антироссийской истерии в Латвии»
Эдгарс Ринкевич
Эдгарс Ринкевич (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Россия не исполняла свои договоренности «со времен Средневековья» независимо от того, в какой форме государственности находилась. Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич, передает Latvias Zinas.

«Со времен Средневековья существует давняя история, когда Россия в любой форме — империя, федерация — подписывает документы, а потом довольно быстро их нарушает. Самый вопиющий случай последних десятилетий — Будапештский меморандум, который подписала Россия, гарантирующий территориальную неделимость Украины», — заявил он.

Будапештский меморандум в декабре 1994 года подписали Великобритания, Россия, США и Украина. Он предусматривал гарантии безопасности и территориальной целостности Украины в обмен на ее отказ от ядерного оружия. Подписавшие договор страны обязались уважать суверенитет Украины и воздерживаться от применения силы против нее.

Латвия после начала военной операции России на Украине осудила действия Москвы и ввела против нее санкции. Кроме этого, президент Латвии Эгил Левитс ранее призвал все русскоязычное население государства осудить спецоперацию. Тех, кто поддерживает Россию, он предложил депортировать или лишать латвийского гражданства. Эту идею в апреле поддержал латвийский сейм. Речь в законе идет только о людях с двойным гражданством. Если латвийское гражданство единственное для человека, его не смогут отобрать.

В российском МИДе решение латвийского сейма осудили. «В условиях достигшей беспрецедентных масштабов антироссийской истерии в Латвии принятие таких поправок свидетельствует об уничтожении в этой прибалтийской стране последних ростков демократии», — ответило ведомство. В МИДе допустили, что в Латвии может вырасти число дел, «сфабрикованных в отношении русскоязычных жителей».

Авторы
Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Латвия Россия Военная операция на Украине договоренности
Материалы по теме
МИД осудил действия Латвии по принуждению россиян осудить политику Москвы
Политика
Юргенс сообщил, что его не пустили в Латвию из-за отказа осудить Россию
Политика
Президент Латвии поддержал лишение гражданства за поддержку спецоперации
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter