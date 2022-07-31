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Путин назвал основные задачи новой Морской доктрины

В Морской доктрине обозначены зоны национальных интересов, прежде всего — на Курилах и в Арктике, их страна будет защищать «всеми средствами», сказал Путин. Борисов говорил, что доктрина коснется мобилизационной готовности
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

В новой Морской доктрине России открыто обозначены границы и зоны национальных интересов страны, прежде всего — в Арктике, Черном, Охотском и Беринговых морях, а также проливах на Балтике и Курилах. Об этом заявил президент Владимир Путин в своей речи на параде в честь Дня ВМФ в Кронштадте. РБК ведет трансляцию.

«Их защиту будем обеспечивать твердо и всеми средствами. Ключевое здесь — это возможности военно-морского флота. Он способен молниеносно ответить всем, кто решит посягнуть на наш суверенитет и свободу», — добавил президент.

Путин отметил, что российский военно-морской флот с успехом и честью выполняет стратегические задачи на рубежах России и в любом регионе Мирового океана.

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Новые положения Морской доктрины также касаются мобилизационной подготовки и мобилизационной готовности в области морской деятельности, говорил в мае Юрий Борисов (тогда он занимал пост вице-премьера по оборонно-промышленному комплексу). Документ утвержден в условиях беспрецедентных санкций, «тотальной гибридной войны» западных стран против России и спецоперации на Украине, продолжил он.

По его словам, одобренные меры позволят обеспечить ввод в состав ВМФ гражданских судов и экипажей, работу морской инфраструктуры в военное время. Причем обновление Морской доктрины не направлено на конфронтацию, а касается лишь укрепления национальной безопасности России, считает Борисов.

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Владимир Путин морская доктрина ВМФ Арктика Черное море Охотское море Курилы

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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