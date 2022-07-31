Путин назвал основные задачи новой Морской доктрины
В новой Морской доктрине России открыто обозначены границы и зоны национальных интересов страны, прежде всего — в Арктике, Черном, Охотском и Беринговых морях, а также проливах на Балтике и Курилах. Об этом заявил президент Владимир Путин в своей речи на параде в честь Дня ВМФ в Кронштадте. РБК ведет трансляцию.
«Их защиту будем обеспечивать твердо и всеми средствами. Ключевое здесь — это возможности военно-морского флота. Он способен молниеносно ответить всем, кто решит посягнуть на наш суверенитет и свободу», — добавил президент.
Путин отметил, что российский военно-морской флот с успехом и честью выполняет стратегические задачи на рубежах России и в любом регионе Мирового океана.
Новые положения Морской доктрины также касаются мобилизационной подготовки и мобилизационной готовности в области морской деятельности, говорил в мае Юрий Борисов (тогда он занимал пост вице-премьера по оборонно-промышленному комплексу). Документ утвержден в условиях беспрецедентных санкций, «тотальной гибридной войны» западных стран против России и спецоперации на Украине, продолжил он.
По его словам, одобренные меры позволят обеспечить ввод в состав ВМФ гражданских судов и экипажей, работу морской инфраструктуры в военное время. Причем обновление Морской доктрины не направлено на конфронтацию, а касается лишь укрепления национальной безопасности России, считает Борисов.
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