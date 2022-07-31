Путин назвал основные задачи новой Морской доктрины

В Морской доктрине обозначены зоны национальных интересов, прежде всего — на Курилах и в Арктике, их страна будет защищать «всеми средствами», сказал Путин. Борисов говорил, что доктрина коснется мобилизационной готовности

Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

В новой Морской доктрине России открыто обозначены границы и зоны национальных интересов страны, прежде всего — в Арктике, Черном, Охотском и Беринговых морях, а также проливах на Балтике и Курилах. Об этом заявил президент Владимир Путин в своей речи на параде в честь Дня ВМФ в Кронштадте. РБК ведет трансляцию.

«Их защиту будем обеспечивать твердо и всеми средствами. Ключевое здесь — это возможности военно-морского флота. Он способен молниеносно ответить всем, кто решит посягнуть на наш суверенитет и свободу», — добавил президент.

Путин отметил, что российский военно-морской флот с успехом и честью выполняет стратегические задачи на рубежах России и в любом регионе Мирового океана.

Новые положения Морской доктрины также касаются мобилизационной подготовки и мобилизационной готовности в области морской деятельности, говорил в мае Юрий Борисов (тогда он занимал пост вице-премьера по оборонно-промышленному комплексу). Документ утвержден в условиях беспрецедентных санкций, «тотальной гибридной войны» западных стран против России и спецоперации на Украине, продолжил он.

По его словам, одобренные меры позволят обеспечить ввод в состав ВМФ гражданских судов и экипажей, работу морской инфраструктуры в военное время. Причем обновление Морской доктрины не направлено на конфронтацию, а касается лишь укрепления национальной безопасности России, считает Борисов.

Читайте на РБК Pro Pro «Лучшие дни позади»: что зарубежные СМИ пишут про кризис на рынке труда «Лучшие дни позади»: что зарубежные СМИ пишут про кризис на рынке труда Прогнозы Pro Укусил клещ: что делать и как предотвратить болезни Укусил клещ: что делать и как предотвратить болезни Инструкции Pro ЦБ может ограничить торги иностранными акциями. Что будет с СПб Биржей ЦБ может ограничить торги иностранными акциями. Что будет с СПб Биржей Прогнозы Pro Как паренек из трущоб стал самым богатым корейцем, потеснив главу Samsung Как паренек из трущоб стал самым богатым корейцем, потеснив главу Samsung Статьи Pro «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации Статьи Pro Ягоды, салат и вино: что есть, чтобы улучшить память и мышление Ягоды, салат и вино: что есть, чтобы улучшить память и мышление Инструкции Pro Антисанкционный «пластик»: где лучше оформить международную карту Антисанкционный «пластик»: где лучше оформить международную карту Статьи Pro Спастись от ФНС: как честной компании избежать обвинений в обналичке Спастись от ФНС: как честной компании избежать обвинений в обналичке Инструкции

Материал дополняется.