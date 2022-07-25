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Минобороны предложило изменить правила прохода по Севморпути

Одобренный правительственной комиссией законопроект предусматривает возможность прохода иностранных военных и государственных судов по Северному морскому пути по разрешению, запрошенному не позднее чем за 90 дней
Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Министерство обороны предложило внести изменения в федеральный закон «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации». В пояснительной записке к документу (есть у РБК) указывается, что правовое регулирование в данном вопросе связано с порядком прохождения по Северному морскому пути (СМП). Законопроект был одобрен правительственной комиссией по законодательной деятельности, сказал РБК федеральный чиновник.

В соответствии с предложением Минобороны документ предлагается дополнить пунктом, в соответствии с которым иностранным военным и государственным судам будет позволено заходить в акваторию Севморпути (без захода в порты или военно-морские базы) лишь по разрешению, запрашиваемому по дипломатическим каналам не позднее чем за 90 дней до предполагаемого захода.

На территории СМП не сможет находиться более одного иностранного или государственного судна, если нет специального решения российского правительства. Помимо этого заходящие на СМП суда должны обеспечивать безопасность судоходства, охрану окружающей среды, защиту подводных кабелей и трубопроводов, сохранять водные биологические ресурсы.

Отдельный пункт проекта постановления посвящен иностранным подводным лодкам. Они (а также другие подводные средства) должны следовать по СМП на поверхности и под своим флагом.

В соответствии с документом власти смогут приостановить заход иностранных военных кораблей и других государственных судов во внутренние морские воды в акватории СМП в интересах обеспечения безопасности на определенный срок. «Такое приостановление вступает в силу после передачи об этом в навигационном предупреждении», — говорится в тексте документа.

В пояснительной записке подобные требования объясняются в том числе изменением глобального климата и таянием льдов, что «влечет не только рост объемов морских перевозок транзитных грузов между Европой и Азией по трассам СМП, но и активизацию в Арктической зоне военно-морской деятельности различных государств».

Предложение Минобороны поддержали МИД, ФСБ и Минтранс.

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РБК направил запрос в пресс-службу правительства.

В отношении Северного морского пути действует конвенция ООН по морскому праву 1982 года. Она, в частности, указывает право Российской Федерации на этот маршрут, однако уведомлений на проход по нему Москва не требовала.

В 2019 году газета «Известия» сообщала о планах правительства изменить правила. Речь шла о требованиях к военным кораблям и иным иностранным судам уведомлять за 45 дней о проходе через СМП и брать на борт российских лоцманов. О подобной перспективе в ноябре 2018 года говорил и Михаил Мизинцев — начальник Национального центра управления обороной России.

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Теги
Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова, Артем Филипенок Артем Филипенок
Северный морской путь флот Арктика Минобороны
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