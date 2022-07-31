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Как прошел главный военно-морской парад в России. Фоторепортаж

Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ прошел в Санкт-Петербурге на Невском и Кронштадтском рейдах. Он посвящен 326-й годовщине создания российского регулярного флота. Парад принимал президент России Владимир Путин. Всего в параде в Петербурге и Кронштадте принимали участие 36 кораблей и катеров, семь парусных судов, 42 летательных аппарата, четыре подводные лодки и более 3,5 тыс. военнослужащих.
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Главный военно-морской парад в честь Дня Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге
Фото:Дмитрий Ловецкий / AP
Фото: Дмитрий Ловецкий / AP
В День ВМФ президент и верховный главнокомандующий Владимир Путин принял главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге
Фото:РИА Новости
Фото: РИА Новости
Ботик Петра Первого на борту десантного катера «Иван Пасько» на главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге
Фото:Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Противолодочные самолеты Ил-38Н и истребитель Су-27 на Главном военно-морском параде в День ВМФ в Кронштадте
Фото:Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Военнослужащие из Индии и Уругвая среди зрителей на Главном военно-морском параде в Кронштадте
Фото:Виталий Невар / Reuters
Фото: Виталий Невар / Reuters
Лебеди пролетают над российским военным кораблем «Настойчивый» во время парада в честь Дня ВМФ в Балтийске в Калининградской области
Фото:Михаил Голенков / РИА Новости
Фото: Михаил Голенков / РИА Новости
Моряки на торжественном молебне в кафедральном свято-георгиевском морском соборе Балтийского флота в Балтийске, посвященном Дню Военно-морского флота в России
Фото:Макс Ветров / РИА Новости
Фото: Макс Ветров / РИА Новости
Участники празднований на фоне памятника затопленным кораблям в Севастополе, посвященных Дню Военно-морского флота в России
Фото:Муса Салгереев / ТАСС
Фото: Муса Салгереев / ТАСС
Малый артиллерийский корабль «Махачкала» во время Военно-морского парада в Каспийске
Фото:Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Владивосток. Военнослужащие Тихоокеанского флота РФ во время военно-морского парада в честь Дня Военно-Морского Флота в акватории бухты Золотой Рог
Фото:Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Горожане на советском сторожевом корабле «Красный вымпел» во время военно-морского парада в акватории бухты Золотой Рог, Владивосток
Фото:администрация Петропавловск-Камчатского городского округа
Фото: администрация Петропавловск-Камчатского городского округа

День Военно-морского флота России в Петропавловске-Камчатском

Фото:ЗАТО г. Североморск
Фото: ЗАТО г. Североморск
День Военно-морского флота России вместе с защитниками морских рубежей страны отмечает весь Североморск
Фото:администрация МО г. Новороссийск
Фото: администрация МО г. Новороссийск

День Военно-Морского флота России в Новороссийске

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