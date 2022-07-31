Как прошел главный военно-морской парад в России. Фоторепортаж

Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ прошел в Санкт-Петербурге на Невском и Кронштадтском рейдах. Он посвящен 326-й годовщине создания российского регулярного флота. Парад принимал президент России Владимир Путин. Всего в параде в Петербурге и Кронштадте принимали участие 36 кораблей и катеров, семь парусных судов, 42 летательных аппарата, четыре подводные лодки и более 3,5 тыс. военнослужащих.