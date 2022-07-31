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Как прошел главный военно-морской парад в России. Фоторепортаж
Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ прошел в Санкт-Петербурге на Невском и Кронштадтском рейдах. Он посвящен 326-й годовщине создания российского регулярного флота. Парад принимал президент России Владимир Путин. Всего в параде в Петербурге и Кронштадте принимали участие 36 кораблей и катеров, семь парусных судов, 42 летательных аппарата, четыре подводные лодки и более 3,5 тыс. военнослужащих.
Главный военно-морской парад в честь Дня Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге
В День ВМФ президент и верховный главнокомандующий Владимир Путин принял главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге
Ботик Петра Первого на борту десантного катера «Иван Пасько» на главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге
Противолодочные самолеты Ил-38Н и истребитель Су-27 на Главном военно-морском параде в День ВМФ в Кронштадте
Военнослужащие из Индии и Уругвая среди зрителей на Главном военно-морском параде в Кронштадте
Лебеди пролетают над российским военным кораблем «Настойчивый» во время парада в честь Дня ВМФ в Балтийске в Калининградской области
Моряки на торжественном молебне в кафедральном свято-георгиевском морском соборе Балтийского флота в Балтийске, посвященном Дню Военно-морского флота в России
Участники празднований на фоне памятника затопленным кораблям в Севастополе, посвященных Дню Военно-морского флота в России
Малый артиллерийский корабль «Махачкала» во время Военно-морского парада в Каспийске
Владивосток. Военнослужащие Тихоокеанского флота РФ во время военно-морского парада в честь Дня Военно-Морского Флота в акватории бухты Золотой Рог
Горожане на советском сторожевом корабле «Красный вымпел» во время военно-морского парада в акватории бухты Золотой Рог, Владивосток
День Военно-морского флота России в Петропавловске-Камчатском
День Военно-морского флота России вместе с защитниками морских рубежей страны отмечает весь Североморск
День Военно-Морского флота России в Новороссийске