Глава британских ВМФ назвал Россию непосредственной угрозой

В настоящий момент Россия представляет угрозу для стран Запада, однако в долгосрочной перспективе наибольший риск исходит от Китая. Об этом заявил глава Королевского ВМФ и Военно-морских сил Великобритании Бен Кей, передает Sky News.

«Риск концентрации внимания лишь на России в том, что можно упустить из виду долгосрочную стратегическую угрозу, которую представляет Китай», — сказал адмирал. По словам адмирала, Великобритания обязана ответить на текущую угрозу, исходящую от России.

По словам Кея, в настоящий момент Западу необходимо сдерживать «дальнейшую агрессию» Москвы в Восточной Европе. Он отметил, что действия президента Владимира Путина на Украине образовали новый «железный занавес» от Балтийского до Черного моря.

В прошлогоднем докладе НАТО говорилось, что Россия останется главной военной угрозой для альянса до 2030 года. В докладе было сказано, что альянс намерен усиливать свои возможности по сдерживанию России, но при этом продолжая диалог о мирном сосуществовании. Диалог, как подчеркивается в документе, НАТО готово вести лишь с позиции силы.

Китай в этом докладе оказался на втором месте. На третье место члены альянса поставили международный терроризм.

В конце июня состоялся саммит НАТО на котором Россия была названа «главной угрозой безопасности». Страны НАТО согласились, что и дальше будут противодействовать «российским угрозам», ее «безответственной риторике» и реагировать на «ее враждебные действия».

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В Североатлантическом альянсе призвали Россию немедленно остановить военную спецоперацию на Украине, а Белоруссию — «прекратить свое соучастие» в ней.

Помимо этого в НАТО заявили, что Китай бросает вызов интересам, безопасности и ценностям Запада, а также стремится подорвать международный порядок.