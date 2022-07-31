Парад в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге. Прямая трансляция

Парад в честь Дня Военно-морского флота принимает президент Владимир Путин. В параде задействованы более 3,5 тыс. военных, более 40 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 42 воздушных судна. До начала основной части парада Путин обошел на катере парадную линию боевых кораблей в Финском заливе и на Кронштадтском рейде, поздравил их экипажи.

В этот же день президент утвердит Морскую доктрину России и Корабельный устав ВМФ, церемония подписания документов запланирована в здании Государственного музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости.

Вечером 30 июля президент посетил музейно-исторический парк «Остров фортов» вместе с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, главой Минобороны Сергеем Шойгу и его дочерью Ксенией. Путин отметил, что проект создания и расширения парка является исторически важным.