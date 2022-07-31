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Путин обошел на катере линии кораблей перед парадом ко Дню ВМФ

Путин обошел на катере боевые корабли перед парадом ко Дню ВМФ в Кронштадте

Президент Владимир Путин обошел на катере парадные линии боевых кораблей в Кронштадском рейде, а также в акваториях Невы и Финского залива, он поздравил экипажи судов с Днем Военно-морского флота. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В параде задействуют более 3,5 тыс. военных, 42 воздушных судна, более 40 кораблей, подводных лодок и катеров. В завершительной части запланирован торжественный марш парадных расчетов военных, воспитанников довузовских учреждений ВМФ и юнг Юнармии.

День ВМФ празднуется в последнее воскресенье июля, в этом году — 31 числа. На этот же день запланировано утверждение Путиным Корабельного устава ВМФ и Морской доктрины страны, церемония подписания пройдет в Петропавловской крепости — в Государственном музее истории Санкт-Петербурга.

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Рано утром 31 июля в Севастополе отменили все приуроченные к празднику мероприятия из-за удара украинских сил по штабу Черноморского флота, об этом рассказал губернатор Михаил Развозжаев. Согласно предварительным данным, речь идет об атаке беспилотника, пострадали шестеро, уточнил он — «у двоих средней тяжести раны, у остальных — легкие». Глава Севастополя попросил горожан оставаться по возможности дома, не собираться в общественных местах и не паниковать, заверив при этом, что поводом для беспокойства нет. «Понимали, что товарищи из укрорейха захотят испортить нам праздник», — добавил Развозжаев.


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Владимир Путин День ВМФ военный парад Кронштадт

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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