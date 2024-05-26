Шольц отверг призыв разрешить Украине удары по России западным оружием

Шольц выступил против разрешения Киеву применять западное оружие для ударов по России, отметив, что цель его политики — не допустить, чтобы конфликт «перерос в очень большую войну». Такой позиции придерживаются и в Италии

Олаф Шольц (Фото: Nadja Wohlleben / Reuters)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не видит оснований для расширения зоны действия западного оружия в конфликте на Украине. Об этом он сказал на мероприятии в Берлине, передает Tagesshau.

По словам Шольца, по поставкам немецкого оружия Киеву существуют «четкие правила, которые были согласованы с Украиной и которые работают». Канцлер Германии добавил, что цель его политики в отношении конфликта — «не допустить, чтобы он перерос в очень большую войну».

20 мая президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Киев обсуждает с западными партнерами возможность применения поставляемых вооружений для ударов по российской территории. Конкретные страны не назывались. До этого The Wall Street Journal и Politico писали, что Украина обратилась с такой просьбой к США.

По данным The New York Times, ослабить ограничения по применению переданного ВСУ оружия призывает госсекретарь США Энтони Блинкен. Глава Пентагона Ллойд Остин 20 мая говорил, что ожидает от Киева использования оружия по целям внутри Украины. По мнению Остина, Киеву следует сосредоточиться на целях, поражение которых «приведет к успеху в ближнем бою». В Белом доме также заявили, что «не поощряют и не допускают» атак по России с применением американского оружия.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзникам следует разрешить Украине использовать западное оружие для ударов по российской территории на фоне активизировавшихся боев на харьковском направлении. В то же время он признал, что это может привести к эскалации и призвал не допустить «полноценной войны между Россией и НАТО в Европе».

Власти Италии не поддержали призыв Столтенберга. Глава МИДа Антонио Таяни отметил, что Италия — неотъемлемая часть НАТО, но подчеркнул, что «каждое решение должно приниматься коллегиально».

В то же время Лондон разрешил Киеву атаковать британским оружием Крым. Министр обороны Великобритании Грант Шэппс призвал союзников последовать этому примеру. Британия, как и другие западные страны, не признает итоги референдума 2014 года, по результатам которого полуостров вошел в состав России. Украина считает Крым своим. Москва заявляла, что вопрос принадлежности полуострова закрыт.

Россия считает, что поставки военной помощи Украине делают западные страны участниками конфликта. В Москве заявляли, что это не повлияет на исход боевых действий. В Кремле сочли, что обсуждение разрешения Украине использовать западное оружие для ударов по России может повысить уровень эскалации.