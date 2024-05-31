Что означает обвинительный вердикт Дональду Трампу

30 мая суд присяжных в Нью-Йорке признал Дональда Трампа виновным в подлоге финансовой документации Trump Organization. Отправят ли Трампа в тюрьму и как его судимость повлияет на президентские выборы — в статье РБК

За что осудили Трампа

По версии следствия, летом 2006 года на турнире по гольфу предприниматель познакомился с порноактрисой Стефани Клиффорд (более известной по сценическому псевдониму Сторми Дэниелс). Как утверждает женщина, вечером он позвал ее на ужин в свой номер и затем занялся с ней сексом. В 2011 Дэниелс дала интервью журналу In Touch, в котором рассказала о связи с Трампом, но оно не было тогда опубликовано, потому что юрист бизнесмена Майкл Коэн пригрозил журналистам иском.

В октябре 2016 года, в разгар президентской кампании, Washington Post опубликовала видеозапись, на которой Трамп обсуждал свои любовные похождения с ведущим передачи Access Hollywood Билли Бушем. Тогда представитель Дэниелс вышел на компанию American Media Inc. (AMI), которая была «глазами и ушами» штаба Трампа перед выборами, а ее руководство уже доложило об этом Майклу Коэну.

Юрист Трампа предложил звезде фильмов для взрослых заключить соглашение о неразглашении (non-disclosure agreement) в обмен на $130 тыс. За 11 дней до президентских выборов 2016 года Сторми Дэниэлс поставила свою подпись под документом.

По утверждению самого Коэна, Трамп также обсуждал с ним замалчивание истории еще одной женщины, модели Playboy Карен Макдугал, которая также заявляла о романе с политиком в 2006 года. Уже упомянутая AMI заплатила ей $150 тыс. за эксклюзивные права на ее историю, при этом принадлежащий компании таблоид National Enquirer ничего не опубликовал, но соглашение не позволяло женщине рассказать свою историю другим изданиям (эта практика называется catch and kill)

После избрания Трамп пообещал Коэну возместить все деньги, заплаченные Сторми Дэниелс, утверждали прокуроры. Причем общая сумма выплат составила $420 тыс. (оплата NDA, проценты и бонус), разбитых на 11 чеков, которые были замаскированы под оплату юридических услуг Коэна. Уже в начале 2018 года история Дэниелс просочилась в СМИ, и уже в том же году Коэн был осужден на три года за дачу ложных показаний конгрессу США, уклонение от налогов и нарушение закона о финансировании избирательной кампании — суд расценил выплаты Дэниелс как незадекларированный взнос в предвыборную кампанию Трампу.

В апреле 2023 года В апреле 2023 года прокурор Манхэттена Элвин Брэгг формально предъявил Трампу обвинение в фальсификации финансовой документации Trump Organization с целью скрыть выплаты Коэну. Подлог финансовой документации квалифицируется в Нью-Йорке как проступок, но становится уголовно наказуемым, если совершался в мошеннических целях или для сокрытия другого преступления. В данном случае речь идет о нарушении федерального избирательного права — попросив Коэна заплатить Дэниелс за молчание, Трамп, по версии следствия, пытался повлиять на исход президентских выборов 2016 года.

Трамп отказался признать свою вину и утверждал, что не совершал мошеннических действий и стал жертвой шантажа Дэниелс. Политик также отрицает свою связь с обеими женщинами.

Судебные слушания по резонансному делу начались 15 апреля и продлились в общей сложности около полутора месяцев: за это время перед судом предстали свыше 20 свидетелей, включая Сторми Дэниелс и Майкла Коэна. 29 мая судья Мерчан передал присяжным инструкции со справкой по применимым к делу законам и с конкретными вопросами, на которые они должны были ответить при обсуждении вердикта. Уже на второй день консультаций, 30 мая, все 12 членов коллегии единогласно признали Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения.

Трамп молча и неподвижно выслушал вердикт присяжных, но затем опубликовал серию постов в своей соцсети Truth Social. «Это был позор — сфальсифицированный судебный процесс, проведенный коррумпированным судьей с противоречивыми взглядами. Мы будем бороться за нашу конституцию — еще ничего не кончено», — написал он. Политик также анонсировал пресс-конференцию 31 мая.

Как судимость повлияет на предвыборную кампанию Трампу

Суд присяжных в США может вынести обвинительный или оправдательный приговор, однако меру наказания избирает судья. Оглашение приговора Трампу запланировано на 11 июля — за 4 дня до партийного съезда Республиканской партии, на котором политик должен быть официально выдвинут в качестве кандидата на пост президента США.

Каждый из пунктов обвинения — по одному на каждый из 11 счетов, 11 чеков и 12 ваучеров, связанных с выплатами Коэну — предусматривает до четырех лет тюремного заключения, а значит, в сумме экс-президенту грозит максимум 136 лет заключения.

Впрочем, Reuters указывает, что маловероятно, что Трампа приговорят к тюрьме, поскольку политик впервые привлекается к уголовной ответственности, причем за ненасильственное преступление. Как правило, осужденных по аналогичным преступлениям в Нью-Йорке, прежде не имеющих судимостей, приговаривают к штрафам или условному сроку. Даже если судья Мерчан вынесет более суровый приговор, то, скорее всего, максимум, что грозит Трампу — это домашний арест или комендантский час, отмечает агентство.

Трамп может подать апелляцию на решение суда, однако первые слушания навряд ли пройдут до всеобщего дня голосования 5 ноября. Формально судимость и даже тюремное заключение никак не помешают Дональду Трампу в борьбе за пост президента США. В американской Конституции нет никаких положений, которые запрещали бы осужденному претендовать на высший пост в государстве, а в 1920 году лидер Социалистической партии Юджин Дебс вел предвыборную кампанию из-за решетки. Более того, в случае избрания президентом США Трамп может сам себя помиловать.

Трамп стал первым президентом США в истории, признанным виновным в совершении уголовного преступления, и потенциальное тюремное заключение экс-президента — случай беспрецедентный. По американским законам, все бывшие главы государства охраняются сотрудниками Секретной службы США, а значит, им придется отправиться вместе с Трампом в тюрьму, пишет New York Times.

Политик будет содержаться отдельно от других присяжных, а вооруженные агенты будут находиться рядом с ним круглосуточно, регулярно проверяя его еду и личные вещи.Бывшие сотрудники исправительных учреждений сообщили газете, что в штате Нью-Йорк есть несколько частично закрытых тюрем с пустующими помещениями. Вероятно, одна из этих построек будет использоваться для заключения бывшего президента и размещения его охраны из Секретной службы.