Экс-адвоката Трампа приговорили к трем годам тюрьмы

Работавший на Трампа юрист Майкл Коэн проведет три года в тюрьме, он признал себя виновным по всем пунктам обвинения. В частности, от имени Трампа он платил женщинам за молчание об интимной связи с миллиардером

Майкл Коэн (Фото: Jeenah Moon / Reuters)

Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн получил три года тюрьмы. Суд признал его виновным по всем пунктам обвинения, передает Reuters.

Наказание юристу Трампа было назначено по совокупности обвинений. 36 месяцев заключения были присуждены ему за нарушение закона о финансировании предвыборной кампании и два месяца — за дачу ложных показаний конгрессу. Отбывать наказание Коэн начнет c 6 марта. Для этого выбрана тюрьма в южной части штата Нью-Йорк.

В ходе слушаний перед окончательным вынесением приговора Коэн заявил, что в полной мере берет на себя ответственность за все действия, в которых он сознался, «как за личные, так и за те, которые касаются президента США».

По его словам, слепая верность по отношению к Трампу поставила его на темный путь.

«Я полагал, что мой долг — покрывать его грязные дела. <...> Я причинил незаслуженную боль и стыд моей семье. Я этого (наказания. — РБК) заслужил», — сказал юрист.

В конце ноября Майкл Коэн признал себя виновным в даче ложных показаний на слушаниях в конгрессе. Юрист признался в предоставлении недостоверных сведений в 2017 году по поводу планов построить Trump Tower в Москве. Кроме того, в августе Коэн под присягой заявил, что совершал преступления по поручению Трампа, не допустив публикацию информации, которая могла нанести вред его клиенту, когда тот был кандидатом в президенты. Речь идет о плате за молчание бывшей порноактрисе ​Стефани Клиффорд и бывшей модели Playboy Карен Макдугал, которые утверждали, что имели интимную связь с миллиардером.

На протяжении нескольких лет Коэн был доверенным лицом и адвокатом Трампа. Весной этого года против него было открыто несколько уголовных дел, после чего президент США уволил его.