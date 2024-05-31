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Суд над Трампом ,  
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Суд присяжных признал Трампа виновным по «делу Сторми Дэниелс»

Суд присяжных признал Трампа виновным в подлоге финансовой документации
Сюжет
Суд над Трампом
Экс-президента обвинили в фальсификации документов Trump Organization, чтобы скрыть выплаты порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание о связи с политиком в 2006 году. Мера наказания будет озвучена позднее
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Дональд Трамп (Фото: Jabin Botsford / Reuters)

Суд присяжных в Уголовном суде Манхэттена (Нью-Йорк) признал экс-президента США Дональда Трампа виновным в фальсификации финансовой документации, сообщает CNN. Мера наказания будет озвучена в ходе отдельного заседания судьей Хуаном Мерчаном.

Присяжные признали его виновным по всем 34 пунктам обвинения.

Суд вынесет приговор по делу Трампа и выплатах порноактрисе 11 июля.

Трамп бездвижно сидел и слушал вердикт, передает телеканал. После оглашения он назвал судебный процесс позором и фальсификацией.

По версии стороны обвинения, в 2006 году Трамп вступил в интимную связь с порноактрисой Стефани Клиффорд (более известной по сценическому псевдониму Сторми Дэниелс). В 2016 году, за считанные дни до президентских выборов, его юрист Майкл Коэн заплатил женщине $130 тыс. в обмен на заключение соглашения о неразглашении (non-disclosure agreement, NDA). После избрания на пост президента Трамп возместил Коэну эту сумму, прибавив к ней бонус и компенсацию налогов, замаскировав выплаты под оплату его юридических услуг (общая сумма 11 подписанных им чеков составила $420 тыс.).

Подлог финансовой документации квалифицируется в Нью-Йорке как проступок, но становится уголовно наказуемым, если совершался в мошеннических целях или для сокрытия другого преступления. В данном случае речь идет о нарушении федерального избирательного права — попросив Коэна заплатить Дэниелс за молчание, Трамп, по версии следствия, пытался повлиять на исход президентских выборов 2016 года.

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Дональд Трамп

В апреле 2023 года прокурор Манхэттена Элвин Брэгг формально предъявил Трампу обвинения из 34 пунктов: по одному на каждый из 11 счетов, 11 чеков и 12 ваучеров, связанных с выплатами Коэну. На время оглашения обвинения экс-президента взяли под стражу. Трамп отказался признать свою вину и утверждал, что не совершал мошеннических действий и стал жертвой шантажа Дэниелс, которая выдумала их связь ради извлечения прибыли.

Судебные слушания по делу Трампа начались 15 апреля и продлились около полутора месяцев. За это время в суде выступили свыше 20 свидетелей, включая самих Сторми Дэниелс и Майкла Коэна, который стал ключевым свидетелем стороны обвинения. Адвокаты экс-президента США пытались представить Коэна как «величайшего лжеца всех времен»и указывали, что прежде он был судим за дачу ложных показаний.

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Майкл Коэн

Каждый из пунктов обвинения против Трампа предусматривает до четырех лет тюремного заключения, а значит, в сумме экс-президенту грозит максимум 136 лет заключения, впрочем, политик может отделаться и крупным штрафом. Трамп может подать апелляцию на решение суда, однако первые слушания навряд ли пройдут до всеобщего дня голосования 5 ноября.

Тем не менее судимость не помешает политику принять участие в президентских выборах — в американской конституции попросту нет подобного положения. Но заключение экс-президента США— случай беспрецедентный. По американским законам, все бывшие главы государства охраняются сотрудниками Секретной службы США, а значит, им придется отправиться вместе с Трампом в тюрьму. Как это будет осуществлено, пока остается неясным.

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Дональд Трамп США Сторми Дэниелс суд присяжных выборы президента США
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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