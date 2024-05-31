Суд присяжных признал Трампа виновным по «делу Сторми Дэниелс»

Экс-президента обвинили в фальсификации документов Trump Organization, чтобы скрыть выплаты порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание о связи с политиком в 2006 году. Мера наказания будет озвучена позднее

Дональд Трамп (Фото: Jabin Botsford / Reuters)

Суд присяжных в Уголовном суде Манхэттена (Нью-Йорк) признал экс-президента США Дональда Трампа виновным в фальсификации финансовой документации, сообщает CNN. Мера наказания будет озвучена в ходе отдельного заседания судьей Хуаном Мерчаном.

Присяжные признали его виновным по всем 34 пунктам обвинения.

Суд вынесет приговор по делу Трампа и выплатах порноактрисе 11 июля.

Трамп бездвижно сидел и слушал вердикт, передает телеканал. После оглашения он назвал судебный процесс позором и фальсификацией.

По версии стороны обвинения, в 2006 году Трамп вступил в интимную связь с порноактрисой Стефани Клиффорд (более известной по сценическому псевдониму Сторми Дэниелс). В 2016 году, за считанные дни до президентских выборов, его юрист Майкл Коэн заплатил женщине $130 тыс. в обмен на заключение соглашения о неразглашении (non-disclosure agreement, NDA). После избрания на пост президента Трамп возместил Коэну эту сумму, прибавив к ней бонус и компенсацию налогов, замаскировав выплаты под оплату его юридических услуг (общая сумма 11 подписанных им чеков составила $420 тыс.).

Подлог финансовой документации квалифицируется в Нью-Йорке как проступок, но становится уголовно наказуемым, если совершался в мошеннических целях или для сокрытия другого преступления. В данном случае речь идет о нарушении федерального избирательного права — попросив Коэна заплатить Дэниелс за молчание, Трамп, по версии следствия, пытался повлиять на исход президентских выборов 2016 года.

В апреле 2023 года прокурор Манхэттена Элвин Брэгг формально предъявил Трампу обвинения из 34 пунктов: по одному на каждый из 11 счетов, 11 чеков и 12 ваучеров, связанных с выплатами Коэну. На время оглашения обвинения экс-президента взяли под стражу. Трамп отказался признать свою вину и утверждал, что не совершал мошеннических действий и стал жертвой шантажа Дэниелс, которая выдумала их связь ради извлечения прибыли.

Судебные слушания по делу Трампа начались 15 апреля и продлились около полутора месяцев. За это время в суде выступили свыше 20 свидетелей, включая самих Сторми Дэниелс и Майкла Коэна, который стал ключевым свидетелем стороны обвинения. Адвокаты экс-президента США пытались представить Коэна как «величайшего лжеца всех времен»и указывали, что прежде он был судим за дачу ложных показаний.

Каждый из пунктов обвинения против Трампа предусматривает до четырех лет тюремного заключения, а значит, в сумме экс-президенту грозит максимум 136 лет заключения, впрочем, политик может отделаться и крупным штрафом. Трамп может подать апелляцию на решение суда, однако первые слушания навряд ли пройдут до всеобщего дня голосования 5 ноября.

Тем не менее судимость не помешает политику принять участие в президентских выборах — в американской конституции попросту нет подобного положения. Но заключение экс-президента США— случай беспрецедентный. По американским законам, все бывшие главы государства охраняются сотрудниками Секретной службы США, а значит, им придется отправиться вместе с Трампом в тюрьму. Как это будет осуществлено, пока остается неясным.