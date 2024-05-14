Как бывший юрист Трампа стал «клеем» для всего дела против экс-президента Майкл Коэн сообщил суду, как политик поручил ему скрыть его связи с порноактрисой и моделью Playboy

В суде в Нью-Йорке выступил главный свидетель обвинения по делу Дональда Трампа — его бывший юрист Майкл Коэн. Способны ли его показания отправить 45-го президента США за решетку — в материале РБК

Майкл Коэн (Фото: Mike Segar / Reuters)

Что Майкл Коэн рассказал суду

Главным событием пятой недели скандального процесса над Дональдом Трампом в Уголовном суде Манхэттена стали показания некогда его главного доверенного лица — юриста Майкла Коэна. Как утверждает обвинение, именно ему в разгар президентской кампании 2016 года Трамп поручил заплатить $130 тыс. порноактрисе Стефани Клиффорд, более известной под псевдонимом Сторми Дэниелс, в обмен на молчание об интимной связи с политиком десятью годами ранее.

Сам Коэн еще в 2018 году был приговорен к трем годам сразу за несколько преступлений, включая нарушение избирательного права, которое заключалось в том, что выплаты Дэниелс, осуществленные с целью повлиять на исход президентских выборов, должны были быть оформлены как расходы на избирательную кампанию Трампа. Однако Коэн подделал финансовую отчетность компании Essential Consultants LLC, через которую был произведен расчет с порноактрисой, замаскировав его под оплату консультаций по вопросам недвижимости. Тогда же отношения между Коэном и Трампом разладились: верный сторонник, говоривший о готовности «поймать пулю» за президента, стал его ярым критиком.

Politico отмечает, что Коэн предстал сейчас перед судом в непривычном амплуа: выступая перед присяжными, он не был похож ни на «огнедышащего мастера на все руки», который яростно преследовал всех противников Трампа, ни на обиженного на бывшего босса блогера, осыпавшего экс-президента оскорблениями. Коэн был кроток, самоуничижителен, сдержан и обращался к прокурору лишь «мэм» (больше ста раз за одно слушание в понедельник, подсчитали журналисты). «Это преображение, которое способно повлиять или даже предопределить исход уголовного процесса над Трампом», — иронизирует Politico.

Коэн показал под присягой, как работал с гендиректором компании American Media Inc. (AMI; владеет таблоидом National Enquirer) Дэвидом Пэкером, который стал глазами и ушами президентского штаба Трампа; их общая задача состояла в том, чтобы бороться с любой «плохой прессой» о кандидате, в том числе с сообщениями о его предполагаемых любовных связях с Дэниелс и моделью Playboy Карен Макдугал (Трамп их отрицает).

С Макдугал разобралась как раз AMI: медиахолдинг выкупил у модели эксклюзивные права на публикацию истории о связи с Трампом за $150 тыс. и ничего не дал в печать (такая практика называется catch and kill), причем подписанное соглашение о неразглашении (NDA) запрещало ей обращаться к другим изданиям. В сентябре 2016 года Коэн обсудил эту сделку с Трампом, тайком записав разговор на диктофон. На суде 2018 года он слил это аудио СМИ, запись воспроизвели и на слушаниях 13 мая.

Случаем Сторми Дэниелс занимался сам Коэн. Он показал, что Трамп просил максимально тянуть время с переводом денег в надежде отложить это дело на послевыборный период. Политик считал, что после его победы история о любовной связи с порноактрисой уже не будет иметь значения, а значит, можно и вовсе ничего не платить Дэниелс.

Юрист рассказал, что с целью оттянуть выплаты ссылался, в частности, на Йом-Кипур — якобы из-за этого еврейского праздника не работал офис. Однако юрист Дэниелс Кит Дэвидсон, видимо, разгадал планы команды Трампа и расторг соглашение о неразглашении. Коэн вспоминает, что в конце октября Трамп сказал ему: «Просто сделай это». Тогда юрист перезаключил NDA со звездой фильмов для взрослых и перевел ей обещанные $130 тыс.

Свидетель напрямую связал выплаты Дэниелс с президентской кампанией: по его утверждению, если бы ее история просочилась в СМИ, это стало бы катастрофой для кандидата. Более того, Коэн заявил под присягой, что координировал все свои действия с Трампом. «Все это требовало согласия г-на Трампа; кроме того, я хотел получить свои деньги назад», — пояснил он.

Пожалуй, самой обличительной частью показаний Коэна стал его рассказ о встрече с Трампом и тогдашним гендиректором Trump Organization Алленом Вайссельбергом в январе 2017 года, за считаные дни до инаугурации 45-го президента. Вайссельберг предложил Коэну суммарную компенсацию за помощь с делом Дэниелс в размере $420 тыс., которую было решено разбить на 11 ежемесячных чеков и оформить в качестве оплаты контракта об оказании юридических услуг Trump Organization. Согласно показаниям Коэна, Трамп был прекрасно осведомлен о подлоге финансовой документации.

8 февраля 2017 года Коэн встретился с ним уже в Белом доме и вновь беседовал о своей компенсации. Трамп поинтересовался, нет ли у него проблем с деньгами, и попросил обсудить с Вайссельбергом получение чека за январь и февраль.

Какую роль сыграют показания Коэна в процессе

Как отмечает CNN, на заседании 13 мая Коэн старательно избегал зрительного контакта с Трампом и либо фокусировался на прокуроре Сьюзан Хоффингер, либо окидывал взглядом скамью присяжных. Сам Трамп большую часть времени сидел с закрытыми глазами, изредка прерываясь на чтение принесенных с собой бумаг, — как полагают журналисты, это были распечатанные статьи о процессе.

Коэн привлек внимание экс-президента, лишь когда рассказывал, что тому не было дела до чувств супруги Мелании, когда в октябре 2016 года Washington Post опубликовала видеозапись, на которой Трамп обсуждает свои любовные похождения с ведущим передачи Access Hollywood Билли Бушем. «Он сказал: «Не волнуйся. Как долго, по-твоему, я пробуду один, если что? Недолго!» — он не думал о Мелании, его волновала лишь кампания», — заявил Коэн. Трамп в ответ неодобрительно покачал головой. Коэн также заявил, что политика не заботили чувства супруги и в случае со Сторми Дэниелс: главными, опять же, были его президентские амбиции.

Для победы стороне обвинения нужно, чтобы все 12 присяжных поверили Коэну, который мало того что прежде был приговорен за дачу ложных показаний, так еще и признал в суде свои застарелые обиды на Трампа. Например, он вспоминал, как «закипал от злости» из-за отказа в назначении главой аппарата Белого дома после избрания Трампа и урезанного на две трети новогоднего бонуса в конце 2016 года.

Предвзятость ключевого свидетеля обвинения видна даже по его социальным сетям. «Трамп-2024? Скорее, Трамп 20–24 года [в тюрьме]», — заявил он в своем канале в TikTok. И именно на это, по всей видимости, будут давить защита при перекрестном допросе. Адвокат Трампа Тодд Бланш попытается выставить Коэна как осужденного лжесвидетеля, который неоднократно менял свои показания, прогнозирует CNN.

Как бы то ни было, выступление Коэна стало своего рода клеем, соединяющим воедино собранные прокурорами доказательства (имейлы, СМС и телефонные звонки) и показания всех других свидетелей по делу — Сторми Дэниелс, Дэвида Пэкера, Кита Дэвидсона, главного редактора National Enquirer Дилана Говарда и бывшей советницы Трампа Хоуп Хикс, заключает CNN. New York Times отмечает, что всего за один день Коэн сумел соединить воедино все предшествующие недели судебного разбирательства, «описав микроменеджмент мистера Трампа и панику, охватившую его предвыборную кампанию после выхода видеозаписи [с ведущим] Access Hollywood».

Трампу предъявлены обвинения в фальсификации финансовой отчетности Trump Organization, в которой компенсация Коэну была замаскирована под оплату юридических услуг. Сам по себе такой подлог квалифицируется в Нью-Йорке как проступок, но становится уголовно наказуемым, если совершался в мошеннических целях или для сокрытия другого преступления. В данном случае речь идет о нарушении федерального избирательного права — попросив Коэна заплатить Дэниелс за молчание, Трамп, по версии следствия, пытался повлиять на исход президентских выборов. Обвинение состоит из 34 пунктов: по одному на каждый из 11 счетов, 11 чеков и 12 ваучеров, связанных с выплатами юристу. Каждый из пунктов обвинения предусматривает до четырех лет тюремного заключения, а значит, в сумме экс-президенту грозит максимум 136 лет заключения. Сам Трамп не обязан давать показания в свою защиту — станет ли он это делать, пока неизвестно.

Судебные разбирательства стали отличной возможностью для республиканцев продемонстрировать свою лояльность экс-президенту и наиболее вероятному кандидату партии на выборах 2024 года. На слушания приходят ближайшие сторонники Трампа, в том числе из числа действующих конгрессменов. 14 мая в суде присутствовал спикер палаты представителей США Майк Джонсон. «Никто не сможет отрицать, <...> что судебная система в нашей стране была использована против президента Трампа», — заявил он журналистам.