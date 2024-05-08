Порноактриса Дэниелc рассказала в суде о свиданиях и сексе с Трампом

Сторми Дэниелс (Фото: Yana Paskova / Getty Images)

Порноактриса Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд), которая судится с бывшим американским президентом Дональдом Трампом по делу о подкупе, рассказала, как проходили их свидания. Пересказ слов актрисы приводит телеканал NBC.

Во вторник, 7 мая, Дэниелс дала показания на заседании суда в Нью-Йорке. По ее словам, их первая встреча с Трампом произошла на турнире по гольфу среди знаменитостей на берегу озера Тахо в штате Невада в июле 2006 года. Актрисе тогда было 27 лет, а Трампу — около 60. Дэниелс описала их встречу на поле для гольфа как «очень короткую». Присяжным, которые слушали ее историю в суде, показали совместную фотографию актрисы и политика с того мероприятия.

Позже Сторми Дэниелс встретилась в клубе с телохранителем Трампа, который сказал ей, что тот хочет с ней поужинать. Актриса в ответ грубо отказала, но при этом получила номер телефона телохранителя. В тот же день ее агент, как отметила сама Дэниелс, убедил ее принять приглашение, сказав: «Из этого получится отличная история. Он деловой парень. Мол, что может пойти не так?»

В итоге актриса пришла в его пентхаус, а потом попала в комнату, где ее ждал Трамп, одетый в «шелковую или атласную» пижаму. Дэниелс попросила его переодеться, что он и сделал, после чего они начали ужинать. Во время ужина, по ее словам, он задавал ей вопросы о режиссуре порнофильмов, а также спросил ее о заболеваниях, передающихся половым путем. Также политик предложил ей прийти на его телешоу The Apprentice.

После двухчасовой беседы Дэниелс вышла в ванную комнату, а когда вернулась, то Трамп лежал на кровати в шортах и футболке. Актриса призналась, что была испугана, на что он ей сказал: «Я думал, ты серьезно относишься к тому, чего хочешь».

На вопрос суда, занималась ли Дэниелс сексом с Трампом в тот день, она ответила: «Да». При этом актриса подчеркнула, что ей «не угрожали ни словесно, ни физически».

Она описала секс как короткий, Трамп же ей сказал, что «это было здорово». Дэниелс также добавила, что политик не пользовался презервативом и не выразил никакой обеспокоенности по поводу того, что его жена узнает о случившемся.

После этого Дэниелс встретилась с Трампом на следующий день, а также в январе 2007 года. Последняя их встреча состоялась летом 2007 года в Лос-Анджелесе. По словам актрисы, политик «продолжал попытки сексуального домогательства», но она сказала, что у нее были месячные. После этого Трамп позвонил ей и отказал в участии в его шоу.

Судебное разбирательство, которое проходит между Трампом и Дэниелс, касается периода 2016 года, когда политик вел предвыборную кампанию. Юрист Трампа Майкл Коэн перевел ей $130 тыс. в обмен на подписание соглашения о неразглашении.

Поводом для расследования стал тот факт, что компания бывшего президента США в деловой документации обозначила эту сумму как средства на оплату юридических услуг. Следователи считают, что это является намеренным подлогом финансовой документации.

Трамп уверяет, что никаких отношений с Дэниелс у него не было, он не признает свою вину. Суд над собой он назвал «политическим преследованием» и вмешательством в выборы, в которых он собирается участвовать в 2024 году.